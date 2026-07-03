Producción de alimentos con una nueva perspectiva: prioridad de la ciencia villaclareña

La ciencia y la innovación en Villa Clara son puntos claves para impulsar programas estratégicos como la producción de alimentos.

Hoy el contexto que vive el país es muy difícil, incluso para aplicar resultados, si se tiene en cuenta que faltan muchos recursos, insumos, combustible y la garantía de la imprescindible energía eléctrica para impulsar este asunto vital.

Así lo reconoce el Dr. C. Raciel Lima Orozco, vicerrector de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, coordinador del Grupo de Alimentos del Polo científico productivo villaclareño y un acucioso investigador de la temática durante muchos años.

«El panorama es difícil para lograr la innovación, hay resultados, pero las condiciones actuales no permiten su aplicación, incluso aquellos que ya tienen aceptación e impactos probados, es muy difícil aplicarlos», sentenció.

De cualquier manera, y aún en las condiciones más duras, los hombres y mujeres de la ciencia aplican toda su sabiduría para impulsar la producción de alimentos y renglones decisivos, con el esfuerzo, además, de los hombres y mujeres de nuestros campos, pero sin satisfacer las demandas de nuestra población, sobre todo por los altos precios de estos productos.

«Estamos registrando a través del Instituto Nacional de Viandas Tropicales (Inivit), un bioproducto que tiene impactos en la salud de los cultivos, también con la Geominera del Centro comercializamos productos que se obtuvieron con expertos de la Universidad Central, por ejemplo, un suplemento mineral para el ganado, así como una premezcla mineral pata los animales monogástricos como el cerdo, un corrector aviar para la producción de huevos; por otra parte, trabajamos con cuatro municipios en la obtención de una semilla de papa para lograr una producción autóctona y que no dependa de la importación; además de un grupo de variedades de café para producir café incluso en el llano, con otra concepción en los municipios de Remedios y Placetas», explicó.

De manera paulatina, podrán incrementarse las producciones, afirmó el Dr. C. Raciel Lima, quien considera que con las nuevas transformaciones económicas y sociales aplicadas en el país, podrán revertirse las complejidades, incluso las barreras que enfrenta hoy el programa de producción de alimentos en Cuba.

A pesar de las limitaciones, la ciencia, la tecnología la innovación, han aportado resultados, y en la medida de las posibilidades en que la economía se reanime se podrán incrementar las producciones; «todo lo que se consume en Villa Clara, tiene las manos de la ciencia, la tecnología e innovación, quizás el paquete de medidas recientemente aprobadas, pueda permitir que esos resultados que han demostrado que tienen validez, puedan lograr impactos, aumentar producciones, y que, definitivamente, se vena en el plato del cubano los alimentos a menor costo», dijo el reconocido investigador.

Hay que cambiar mentalidades, involucrar a todos los sectores y actores económicos, incluso, la manera de gestionar la ciencia como una oportunidad de negocios en un necesario e imprescindible vínculo ciencia-producción-comercialización, puntualizó.

«La Ley de Soberanía Alimentaria trata de cambiar esa concepción, no solo es responsabilidad de la agricultura producir alimentos. Todos debemos contribuir y en la medida en que los resultados de la ciencia estén disponibles, podrá haber mayor producción de alimentos, hay que cambiar la mentalidad de cómo llevar esos resultados, que se puedan comercializar semillas de alta calidad y que los productores tengan acceso a ellas, y que haya mejor producción, también urge aplicar el marketing, fomentar asociaciones con nuevas empresas, crear empresas mixtas, lograr la transición de la matriz energética, y aprovechar el nuevo marco jurídico en el propósito de aplicar esas negociaciones y negocios para incrementar la producción de alimentos y precios más asequibles, hay que trabajar esa línea con políticas públicas, con nuevas maneras de hacer», insistió.

De ahí que impulsar el programa de producción de alimentos y gestionar la ciencia con una mentalidad en un nuevo contexto para el país, con los vínculos imprescindibles entre la investigación-producción-comercialización sea para Villa Clara, como para todo el país, un asunto imprescindible en estos tiempos.