Primera Feria de Negocios, un espacio para las alianzas en Villa Clara

El director de la nueva entidad, Onelio Lázaro Martínez Pérez, tuvo a su cargo la apertura del espacio, en el que se dieron cita Mipymes, Proyectos de Desarrollo Local, TPCP y empresas estatales, así como instituciones como la Universidad Central, dirección provincial de Educación y Salud.

Un momento que distinguió el encuentro fue la presentación de una breve hoja de ruta por cada uno de los actores económicos, confirmando el fructífero intercambio de saberes y de cuánto pueden aportar al fomento del desarrollo en tiempos como los actuales.

Un primer momento de la feria estuvo enfocado en la prestación de servicios y consultoría técnica en áreas claves para la gestión empresarial contemporánea, como la Gestión de proyecto, Estudio de Pre-Factibilidad y Registro de Marcas y Patentes.

Otro momento abarcó la exposición comercial y el intercambio directo de negocios, donde los diferentes actores económicos promovieron sus bienes y servicios y trazaron intenciones de alianzas futuras.

Esta Feria sirvió para promover el diálogo cara a cara, sellar acuerdos importantes, ofrecer posibilidad de intercambios, a la vez de obtener información para las partes en su desarrollo.

El Doctor Ramón Sánchez Sánchez, por la UCLV, calificó la feria de altamente propicia al desarrollarse en un ambiente de confianza y alianzas, al tiempo de conocer la cartera de oportunidades y mostrar sus estrategias y potencialidades.

Expresó que esta feria debe convertirse en espacio habitual, alineado con las prioridades nacionales dirigidas a potenciar la autonomía municipal y la gestión del conocimiento, aplicada al desarrollo socioeconómico de la región central del país.

Los asistentes coincidieron en que con iniciativas como esta, encabezadas por GECYT Villa Clara, se brinda a las entidades participantes la oportunidad de concertar alianzas estratégicas, identificar nuevos mercados, fortalecer la cultura de la propiedad industrial, dinamizar el intercambio comercial, el asesoramiento especializado y la visibilización de proyectos de alto impacto local en Villa Clara.

CEGYT Villa Clara desarrolló este lunes 24 de agosto la primera feria de negocios, un espacio para la confianza y las alianzas.