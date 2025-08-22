Presidente cubano visita Centro de Protección Social en Villa Clara (+Fotos)

Este centro tiene una capacidad para 60 personas con conducta deambulante. Desde julio y hasta la fecha han pasado por la institución 43 personas. Actualmente existen 30 y las restantes han sido evaluadas por grupos multidisciplinarios tanto municipales como provinciales para darle solución a sus problemáticas.

En este lugar, el mandatario acompañado por las máximas autoridades de la provincia visitó la recepción, el comedor, los dormitorios así como la Consulta Médica y el área de Enfermería. Asimismo, saludó a los abuelos que en ese momento disfrutaban de una actividad cultural.

Allí dialogó con Maraiky León Iglesias, jefa del Departamento Provincial de Prevención, Asistencia y Seguridad Social de la Dirección Provincial de Trabajo en VillaClara, quien le explicó al presidente cubano que entre las principales soluciones destacan: la devolución de las personas a sus provincias de residencia, el regreso a sus núcleos familiares o el ingreso a hogares de ancianos u hospitales psiquiátricos en dependencia de las particularidades de cada caso.

Asimismo, León Iglesias se refirió a la atención que reciben las personas cuando llegan al centro. “Primeramente se entrevistan para hacerle una caracterización, se bañan, identifican, se visten, se les hace un diagnóstico clínico por el personal de Salud, se alimentan y después se trasladan a los dormitorios”, detalló.

Del mismo modo, expresó que además de brindarle la atención necesaria, las personas participan en actividades organizadas por Cultura y el INDER.

Antes de finalizar su visita, Díaz,-Canel exhortó a los presentes a darle seguimiento a las personas con conducta deambulante y transformar su vida en aras de crear un futuro mejor para ellos.