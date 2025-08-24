Presentan estudio de reanimación del Parque Vidal de Santa Clara

Lázaro Roberto Valdés, sudelegado del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano (INOTU) en Villa Clara, explicó que se realizó un levantamiento muy específico de cada una de las acciones que se deben acometer en materia de restauración, embellecimiento e incluso, reparación capital de inmuebles, así como la recuperación de la famosa Marquesina del Teatro la Caridad, un reclamo latente de los santaclareños.

«Los cambios que queremos hacer en el parque, no pueden ser para mañana, nuestro pueblo tiene que verlos ya», coincidieron la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas.

La rehabilitación integral de las áreas verdes, la pavimentación, la iluminación, el mantenimiento del mobiliario existente, la conversación de tarjas y monumentos, así como la intervención paulatina en las fachadas, primeras crujías y cubiertas de todas las edificaciones del entorno, constituyen acciones a ejecutar, trascendió durante el chequeo.