El suceso se desarrollará en en el parque Leoncio Vidal de la capital provincial. Allí se reunirán estudiantes de diversos niveles de la enseñanza, profesores y conductores de vehículos, así como pobladores.

Está previsto entregar los premios a los infantes ganadores este año en los concursos nacional y provincial de tránsito, entre otros reconocimientos.

El lema de la Jornada refiere "Por la seguridad vial de nuestros hijos", lo que se logra con la disciplina de todos en la vía.

La 63 Jornada Nacional de Seguridad Vial tendrá lugar hasta el 21 de noviembre en todo el país con acciones educativas, preventivas y comunicacionales dirigidas a elevar la cultura vial y reducir los accidentes de tránsito, señala ACN.