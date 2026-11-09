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Por la seguridad vial de nuestros hijos

Por la seguridad vial de nuestros hijos

Bertha Pulido Francia

Lunes, 09 Noviembre 2026 07:58

Villa Clara acoge el acto nacional por el inicio de la 63 Jornada del Tránsito en Cuba. Así lo dio a conocer el teniente coronel Heriberto López, jefe de la Unidad de Tránsito en el territorio. 

El suceso se desarrollará en en el parque Leoncio Vidal de la capital provincial. Allí se reunirán estudiantes de diversos niveles de la enseñanza, profesores y conductores de vehículos, así como pobladores.

Está previsto entregar los premios a los infantes ganadores este año en los concursos nacional y provincial de tránsito, entre otros reconocimientos. 

El lema de la Jornada refiere "Por la seguridad vial de nuestros hijos", lo  que se logra con la disciplina de todos en la vía.

La 63 Jornada Nacional de Seguridad Vial tendrá lugar hasta el 21 de noviembre en todo el país con acciones educativas, preventivas y comunicacionales dirigidas a elevar la cultura vial y reducir los accidentes de tránsito, señala ACN.