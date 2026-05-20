Por la seguridad de nuestros barrios

Acompañadas por el coronel Orelvis Fernández Puig, jefe del Ministerio del Interior en esta central geografía, así como demás jefes y oficiales del MININT, las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio llamaron a preservar la seguridad y tranquilidad ciudadana en nuestros barrios y consejos populares.

«Este ejercicio se enmarca en las prioridades trazadas por la dirección del país, entre ellas, la preparación para la defensa, y llevar adelante el Programa Económico y Social para 2026, con énfasis en la producción de alimentos, la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional, la estabilización económica, así como las disímiles problemáticas que tienen que ver con el bombeo de agua y la higiene comunal, muy afectadas en estos momentos a causa del genocida cerco petrolero del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano», subrayó la primera secretaria del PCC.

Durante el encuentro trascendió, además, que las las principales tareas están dirigidas a controlar la seguridad de parques solares, grupos electrógenos, transformadores y demás recursos del Sistema Eléctrico Nacional; chequear el uso y la protección de los combustibles; así como controlar la producción, almacenamiento y comercialización de alimentos.

Igualmente, tendrán lugar visitas a las personas desvinculadas del estudio y del trabajo en las circunscripciones; se realizarán controles al proceso de contratación de los proyectos de desarrollo local que no aporten a los territorios; y se harán inspecciones y acciones de enfrentamiento ante violaciones de precios y de evasión fiscal.

En el contexto del Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades e indisciplinas sociales, se celebrarán juicios ejemplarizantes, con prioridad en los delitos asociados a las drogas y los que atentan contra el sistema eléctrico del país, en particular el robo de aceite dieléctrico, de paneles solares y de combustibles.

Las máximas autoridades villaclareñas llamaron a desarrollar con éxito el Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades e indisciplinas sociales, un proceso en cual resulta vital la participación popular, sobre todo todo al ejercer el derecho soberano de los cubanos de opinar, criticar lo mal hecho y también controlar.