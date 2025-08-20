Participarán jóvenes villaclareños en seminarios martianos (+Audio)

Denisse Hernández Delgado, profesora de la Escuela de Hotelería y Turismo en el territorio, aseguró que al participar en varias ediciones del taller descubrió una faceta más humana de José Martí, ese acercamiento me permitió fortalecer mi identidad cubana y reconocer la importancia del pensamiento martiano en la construcción de la nación, sobre todo en el diálogo con las nuevas generaciones.

Este tipo de encuentros impulsa la reflexión nacional, al recordar raíces históricas y valores fundacionales que hoy resultan indispensables para construir una sociedad cohesionada y consciente, dijo.

Javier Delgado González, estudiante de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, expresó que su experiencia en la pasada edición del foro le permitió comprender cómo el ideario de Martí se refleja en la constitución cubana, donde se destaca la frase "con todos y para el bien de todos" como un principio fundamental.

El seminario no solo se limita al ámbito universitario, sino que también fomenta el intercambio entre los ponentes, público y el jurado, creando un espacio de reflexión y aprendizaje colectivo sobre el legado del Apóstol, añadió Delgado Gómez.

José Miguel García Hernández, presidente del MJM en Villa Clara, explicó que la organización se encarga de coordinar estas jornadas, en que los participantes, mediante ponencias, ensayos y otras manifestaciones culturales, se convierten en historiadores de tan importante figura.

Desde hace cinco décadas esos espacios reúnen a niños y jóvenes para reavivar la doctrina del Apóstol, y dotan al evento de un carácter ideológico y tradicional que contribuye a formar guardianes del legado nacional, detalló.

Los Seminarios Juveniles de Estudios Martianos han transformado la percepción del Héroe Nacional como una figura vigente cuyas ideas nutren el pensamiento político, cultural y jurídico del país y facilitan que los participantes reinterpreten su legado desde la experiencia cotidiana y el compromiso social.