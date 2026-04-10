Participa Quintas Solá en ejercicios estratégicos por Día Nacional de la Defensa en Villa Clara (+Fotos)

Acompañado por el General de Brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar, y por la presidenta del Consejo de Defensa Provincial Susely Morfa González, Quintas Solá presenció varios ejercicios tácticos donde participaron unidades regulares, de Milicias de Tropas Territoriales y Brigadas de Producción y Defensa.

Como parte del ejercicio, justo en la cortina de la presa Jibacoa, se interceptó una lancha enemiga, sus tripulantes resultaron abatidos por integrantes de las Milicias de Tropas Territoriales.

Al dirigirse a los pobladores del Escambray manicaragüense, el presidente del Consejo de Defensa Municipal Amaury Rodríguez Linares, dijo que la principal misión de los hijos de esta tierra, será siempre la defensa de la soberanía y citó la histórica frase del General de Ejército: «Sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá».

Por su parte, Ismel López Martín, al frente del Consejo de Defensa de Zona, aseguró que hoy se trabaja muy duro en la producción de alimentos propios de la región montañosa con el propósito de alcanzar el autoabastecimiento local.

Como parte del Día Nacional de la Defensa, en Villa Clara se realizaron acciones similares en los municipios de Caibarién y Sagua la Grande.



