Otra vez en Santa Clara la luz de las antorchas por el Maestro (+Audio)

Con la motivación especial de conmemorar este 2026 el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, aquel mismo muchacho que no dejó morir al Apóstol precisamente en su cumpleaños número 100, las más jóvenes generaciones de nuestra provincia enarbolarán la luz que representa también la continuidad en el camino de la Revolución.

Así lo dio a conocer Vladimir Hernández Meneses, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas de Villa Clara, quien comentó que bajo el eslogan «Te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió», los pinos nuevos volverán a las calles y plazas de toda la provincia para rendir tributo al hombre de «La Edad de Oro», a 173 años de su natalicio, el 28 de enero de 1853.

En Santa Clara, la marcha iniciará con un acto solemne en el Parque de los Mártires de la ciudad para avanzar por la calle Luis Estévez y concluir en el Parque Vidal, epicentro de la ciudad capital villaclareña.

Durante el trayecto, explicó Hernández Meneses, habrá dos momentos importantes: el primero en la escuela primaria Vietnam Heroico, donde se inaugurará la exposición «Del mito a la luz», compuesta por obras de artistas vinculados al Fondo Cubano de Bienes Culturales.

Más adelante, en un segundo espacio llegará el tributo a Fidel, en las intersecciones de las calles Luis Estévez y Martí, justo en la casa del fallecido abogado Benito Besada, su amigo y compañero de estudios, lugar donde además durmió el líder histórico de la Revolución cubana en la noche del 13 de diciembre de 1950, previa a su primera autodefensa en el Tribunal de Las Villas.

La música de la conocida agrupación pinareña Toques del Río será el colofón del evento, espacio donde la defensa de la sonoridad cubana será el escenario para reforzar nuestras más auténticas raíces.