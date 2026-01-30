Otorgan categoría docente especial de Profesor Emérito a eminente pedagogo villaclareño (+Audio)

“Honor a quien honor merece”, bajo esa premisa la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas se honró con el otorgamiento de la categoría docente especial de Profesor Emérito al Doctor en Ciencias Matemáticas Guillermo Soler Rodríguez.

En el teatro de la sede pedagógica “Félix Varela” de la casa de altos estudios villaclareña, se reconoció la vida y obra de un profesor que ha dedicado toda su vida a convertirse en un evangelio vivo.

«Ante tal alta categoría que se ha concedido, siento un sano orgullo, son 48 años de labor docente investigativa y de dirección, significa un estímulo para continuar formando profesionales revolucionarios y seguir siendo fiel a la Universidad Central y a la Revolución», declaró a esta reportera.

Foto de la autora

El Doctor Guillermo Soler, muy joven, ingresó al Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”, es profesor titular del Centro de Estudios de Educación “Gaspar Jorge García Galló” y por más de cuatro décadas frente a las aulas ha dejado su pasión y su sabiduría con una modestia que deslumbra.

Dice que ama la Pedagogía y las Matemáticas porque forman parte de sus esencias y raíces familiares, y porque los números le enseñaron a comprender mejor la vida.

Acerca de la Pedagogía considera que «como ciencia del proceso de enseñanza-aprendizaje es la base para impartir clases de calidad y en nuestro país, la base para educar a las nuevas generaciones sobre los principios de un estado socialista».

En cuanto a las Matemáticas, confesó: «forman parte de mi existencia, ante todo, mi madre Juana Luisa Rodríguez Pedraza y mi tía-madre Haydée, ambas fueron maestras normalistas matemáticas, yo siempre fui monitor de la asignatura, y pienso que es una ciencia potente, sirve para modelar fenómenos de la realidad, y para enseñarla es un gran reto que los estudiantes se motiven por ella, y la sepan comprender y utilizar».

Guillermo Soler imparte clases desde el año 1974, ha sembrado su semilla en Escuelas Vocacionales, en el Instituto Pedagógico “Félix Varela” y en la Universidad Central.

Cumplió misiones académicas en varios países: Panamá, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Venezuela y España, fue líder estudiantil y ocupó responsabilidades como decano de facultades, vicerrector de Investigaciones, Posgrado y Relaciones Internacionales del Pedagógico, y dirigió la Secretaría Ejecutiva de Educación en el Convenio Internacional “Andrés Bello”.

Por todas estas razones, hoy este experimentado profesor ofrece consejos a las nuevas generaciones de pedagogos.

«A los nuevos maestros y profesores les recomiendo que continúen impartiendo clases y educando durante toda su vida, que sigan estudiando y amando a sus estudiantes siempre», sentenció.