Otorgan categoría de Profesor Emérito de la Universidad Central a destacada pedagoga villaclareña (+Audio)

Confianza, respeto, y pasión son virtudes de esta pedagoga, jubilada y reincorporada, que entre otras responsabilidades, ha sido Jefa de departamentos, Vicedecana docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Decana de la Facultad de Humanidades, miembro de Consejos científicos, Presidenta del tribunal de idioma inglés para el otorgamiento de categorías científicas, y para la evaluación de Maestrías, así como líder de proyectos internacionales de idioma inglés.

Así lo reconoció su amiga y colega, la Máster Balbina López Rodríguez, quien pronunció las palabras de elogio.

“Mayra será siempre indeleble, sobre todo con la ética que corresponde a una profesora. Resalta su maestría pedagógica, su alta preparación y proyección científica en áreas del idioma inglés. Esta distinción no es punto de llegada, es el justo momento para reconocer un camino recorrido porque ha dedicado su vida a la formación de generaciones enteras”, expresó López Rodríguez.

Más adelante agregó “Su aula ha sido siempre un taller de humanismo donde la filología, la historia y la lengua se funden para comprender el mundo y adentrarnos en la cultura. Su magisterio ha trascendido las puertas del aula, está presente en los profesores, por todo ello hoy la Facultad de Humanidades te devuelven con esta categoría el reconocimiento a una de sus hijas más ilustres. Hoy no celebramos un título, celebramos la permanencia de tu legado, celebramos en el corazón de esta universidad tus huellas”.

La actividad, cargada de emociones abrazos y agradecimientos, fue presidida por el Doctor en Ciencias Luis Antonio Barranco Olivera, Rector de la casa de altos estudios, otros integrantes del Consejo de Dirección, profesores Eméritos, alumnos y colegas. Mayra también ha asumido responsabilidades políticas en su vida laboral y ostenta entre otras condecoraciones la Orden Frank País, la Medalla José Tey, la medalla por la Educación Cubana, innumerables reconocimientos, y ha sido tutora de tesis de grados, una cubana consecuente con sus principios, quien asegura que trabaja porque “lo llevo en el corazón”.

En declaraciones a esta reportera enfatizó: “Empecé a trabajar en la Universidad muy joven, yo me jubilé y me recontraté por pensar que aún podría seguir compartiendo mis saberes con mis compañeros, mis alumnos. En estos tiempos duros extraño mucho estar en el campus universitario, el contacto diario con mis colegas, estudiantes, es una satisfacción haber recibido este homenaje y haber escuchado las palabras de otorgamiento de esta categoría especial que otorga el Ministerio de Educación Superior. No trabajamos para medallas ni reconocimientos, sino porque lo sentimos en el corazón, y vamos a seguirlo haciendo. He graduado muchos estudiantes y ahí seguimos. Mi mayor legado es compartir mis conocimientos con los estudiantes, con los colegas y en la Universidad. La UCLV es mi casa, ahí estoy y allí estaré”, finalizó.