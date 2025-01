Villaclareños exigen fin del bloqueo y reaccionan ante las recientes medidas de Estados Unidos (+Audio)

Tomado de la edición digital del diario Granma, vea otras reacciones de cubanos que consideran que estas medidas no constituyen buena voluntad, sino un acto de justicia.

Sin excesos de optimismo, sin ingenuidad ven los cubanos y cubanas, a lo largo y ancho del país, la decisión de sacar a Cuba de una lista, que no ha sido más que pretexto y sostén para el discurso y la maquinaria del odio:

«Tomar esas medidas, a seis días del término de su mandato, evidencia la falta de voluntad real para convivir en paz y de manera civilizada con nuestro país. También evidencia la doble moral con que se maneja el tema Cuba. Nuestro país, su pueblo y su destino son una obsesión de la política interna electoral en Estados Unidos.

«Todo se reduce a una manipulación política. Priorizan ambiciones de lucro a costa de la prolongación de las limitaciones, el dolor y el sufrimiento de personas enfermas, niños, ancianos y familias enteras».

Rafael Ramos Pimentel, jefe del Departamento Comercial de la División Territorial de Etecsa en Camagüey

«Tanto para nuestra empresa como para BioCubaFarma, esta decisión constituye una nueva oportunidad para acceder a la compra de materias primas, materiales y envases en mercados foráneos más económicos, así como poder establecer otras relaciones en el marco científico, investigativo y financiero que hasta la fecha habían estado limitadas por la existencia de esa arbitraria lista. Sin duda, dar estos pasos nos permitiría recuperar varias líneas productivas de medicamentos e incrementar otras que, lamentablemente, se han tenido que reducir».

Ingeniera Química Niurka Benítez Guerra, directora de Desarrollo de la Empresa Laboratorio Farmacéutico de Medicamentos Líquidos Orales, Medilip, de la provincia de Granma

«Que Joe Biden haya sacado a Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, en la que nunca debió estar, no es otra cosa que un mérito del pueblo cubano, que ha sabido soportar varias administraciones empecinadas en destruir la Revolución mediante la aplicación de medidas coercitivas.

«¿Quiénes son para decidir acerca de la suerte de otras naciones? Que se ocupen de sus asuntos y dejen a Cuba vivir en paz».

Aleido Machado Gutiérrez, destacado productor villaclareño

«Nunca debimos ser incluidos en esa lista. Pero, aun fuera de ella, no podemos conformarnos, porque continúa el bloqueo. Soy especialista en electromedicina y sé lo que es enfrentarme a la obsolescencia tecnológica de los equipos y a la falta de piezas de repuesto, porque leyes extraterritoriales y arbitrarias afectan financiamientos y operaciones comerciales.

«Ante eso, la respuesta es no dejarse vencer, lo que significa responder creativamente. Si es necesario, repararé una centrífuga colocando carbones de licuadora o pondré de alta un estetoscopio agregándole un pedacito de placa de radiografía, porque la juventud cubana está en todos los frentes».

Yohandry Raúl Parente Quiñones, electromédico holguinero

«Lo más importante es que nosotros continuemos firmes en nuestro propósito de desarrollarnos. Yo he tenido el privilegio de ver triunfar la Revolución, pero también el de trabajar durante casi 50 años en un sector duramente golpeado por el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Aun así, el país creó un Sistema Eléctrico Nacional e implementó la Revolución Energética.

«Ese gobierno se cree con el derecho de sancionar a los que no se someten a sus preceptos, y ahora nos saca de una lista en la que nunca debimos estar. Cuba ha alcanzado otra victoria basada en su dignidad».

Henry Reyes Rodríguez, jubilado del sector eléctrico en Santiago de Cuba

«Si al menos implicara el fin de la persecución a los barcos que nos traen petróleo, a los bancos que hacen operaciones con nuestro país, y a las entidades extranjeras que comercian con Cuba, pudiéramos decir que la medida anunciada por Joe Biden tendrá un efecto de mayor alivio, pero no es el caso.

«Ojalá sea el inicio de una rectificación que los lleve a eliminar el bloqueo y a devolvernos el territorio de la Base Naval ilegal que tienen aquí. Eso lo dirá solo el tiempo. Mientras tanto, sigo con la honda del Che Guevara: en el imperialismo no confío ni tantito así».

Marisol Céspedes, joven al frente de Radio Bahía, en Caimanera

«Al cabo de tantos años de tensión, con cientos de medidas dirigidas a afectar el funcionamiento del país, que han tenido un impacto terrible en la vida de los cubanos, uno experimenta sentimientos encontrados.

«Uno se pregunta qué tiempo podrá durar, porque se decide a muy pocos días de entregar el poder a un nuevo gobierno encabezado por alguien que ha sido extremadamente agresivo en su política hacia nuestra Isla. Y, además, el bloqueo se mantiene».

Hugo Cardentey, trabajador del Sistema de Urgencias Médicas de Pinar del Río

«Si bien es una acción que, aunque tardía, marcha por la senda correcta, no debe llevarnos a equívocos ni a ingenuidades, dado el habitual comportamiento político de las élites imperialistas.

«Les guste o no, es también consecuencia del posicionamiento geopolítico ganado por Cuba por su ejemplar ejecutoria a favor de los excluidos, lo que nos ha convertido en un paradigma de solidaridad y altruismo».

Clovis de Jesús Ortega Castañeda, rector de la Facultad del Partido José Smith Comas, de Matanzas

«No solo yo. Pienso que todos los estudiantes extranjeros vemos como un paso correcto que, por fin, Cuba no esté en esa lista. La realidad cubana nada tiene que ver con lo malo que se dice de ella fuera. Ningún país terrorista acoge como hijos a jóvenes del mundo, para formarlos como profesionales.

«Ahora va faltando que quiten el bloqueo. Sucederá. Yo quiero mucho que Cuba se desarrolle. Tiene todo el derecho. No es justo que los cubanos sigan viviendo una situación y tiempos tan difíciles».

Yordy Laurel Tsatoulou Dzaba, estudiante de El Congo que cursa estudios en Sancti Spíritus

«Todo lo contrario a esa lista: Cuba es amor, entrega, ternura, pasión, compromiso con los pobres y necesitados del planeta, el faro que ilumina a quienes todavía creen en la dignidad. Solo a una banda de lunáticos se le pudo ocurrir eso. Por supuesto, es algo político, un instrumento para justificar sus acciones de asfixia contra la Isla.

«Vamos a ver qué invento arman ahora para volvernos a poner en esa lista, ellos que son los reyes de la mentira desde la autovoladura del Maine, pero el mundo sabrá que será puro teatro».

Milagros Hidalgo Quintana, cienfueguera licenciada en Contabilidad y Finanzas, hoy, ama de casa

«Si hay un sector en nuestro país que ha sido duramente golpeado por las medidas arbitrarias del gobierno de Estados Unidos, por el bloqueo, ese es el sector educacional. Sin embargo, pese a todo eso, nuestros niños y niñas siguen disfrutando de este derecho elemental sin costo alguno para ellos o sus familias.

«Sacar a Cuba de esa lista espuria es un paso de avance, sí, es un logro de la solidaridad internacional, de nuestra lucha por hacer valer la verdad, pero eso no significa que vamos a olvidar, ni que vamos a creer ingenuamente en su “gesto de buena voluntad”. Conocemos demasiado bien al monstruo, como para dejarnos engañar así».

Yurisbel González Torres, subdirectora general de Educación, municipio de Majibacoa, Las Tunas

«De no ser por la connotación, pudiera hasta dar risa, aunque sea algo muy serio. No es para agradecer el gesto. Es una obligación sacarnos de esa lista repugnante, porque nos acusaron sin razón y jamás Cuba debió estar en esa lista. No veo ese gesto como algo de buena voluntad. Sinceramente, lo veo como un chantaje hacia el pueblo cubano. No sé cuáles pudieran ser las secretas intenciones del mandatario saliente, mucho menos imagino las de Donald Trump, que tomará posesión en unas horas. El futuro dirá la última palabra. Mientras, aquí estamos».

Eva Martínez Armas, avileña ama de casa

Tomado de Granma