Nuevos profesionales de la Salud en Villa Clara

La ceremonia estuvo presidida por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, vicepresidenta de ese órgano en el territorio.

Asistieron además, otras autoridades del Gobierno, el Partido y la UJC en la urbe, así como profesionales de instituciones de la Salud y la propia entidad educativa.

En las palabras centrales, Dr. C Calixto Orozco Muñoz, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, destacó la responsabilidad de los egresados como continuadores de la más humana de las profesiones.

El momento más esperado llegó con el reconocimiento a los graduados más integrales, quienes recibieron distinciones como el Premio al Mérito Científico, el Título de Oro y la condición de Vanguardia Mario Muñoz Monroy.

Antes de pronunciar el juramento, Dionis Ruiz Reyes, graduado más integral expresó el compromiso de su generación con la salud del pueblo.

La ceremonia incluyó momentos culturales con obras emblemáticas de la música cubana y concluyó con la entrega simultánea de títulos a los jóvenes que se incorporan al sistema de Salud de Villa Clara.