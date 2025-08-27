Nuevos primeros secretarios del Partido en Ranchuelo y Santa Clara

Padrón Padrón, de 48 años de edad, se desempeñaba como miembro del Buró Ejecutivo para atender la actividad político-ideológica en el Comité Municipal del PCC en este territorio. Es Licenciado en Enfermería y cursó el entrenamiento en la Universidad del Partido Ñico López. Acumula veintitrés años de experiencia en responsabilidades políticas, primero en la Unión de Jóvenes Comunistas y, posteriormente, en el Partido Comunista de Cuba, labor que inició en el municipio de Santa Clara; fue promovido al cargo de funcionario del Comité Provincial, y luego a miembro profesional del Buró Ejecutivo en el municipio de Ranchuelo.

El Pleno del Comité Municipal, presidido por Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Villa Clara, reconoció la experiencia, trayectoria y años de entrega de la compañera Diamela en este territorio.

Por su parte, el Pleno del Comité Municipal del Partido de Santa Clara aprobó la promoción de la compañera Diamela López Valdés como primera secretaria en el territorio, en lugar de Dilky Georgina Ponce Expósito, a quien se le asignará otra responsabilidad en el Partido.

López Valdés, de 41 años de edad, se desempeñaba como primera secretaria en el Comité Municipal del Partido en Ranchuelo. Es licenciada en Educación, en la especialidad de Profesor General Integral, Máster en Ciencias de la Educación, y cursó el entrenamiento en la Facultad del Partido Carlos Baliño. Posee una trayectoria ascendente dentro de la organización partidista, como funcionaria y miembro profesional del Buró Ejecutivo en dos actividades de trabajo en el municipio de Santa Clara, lo que facilitará su desempeño como primera secretaria en este municipio.

El Pleno del Comité Municipal del Partido reconoció la experiencia, dinamismo, sencillez y entrega de la compañera Dilky Georgina Ponce Expósito en el territorio.

El pleno fue presidido por Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Villa Clara.