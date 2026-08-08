Nota oficial del Gobierno Provincial de Villa Clara (+Audio)

Como resultado del análisis realizado a partir de las preocupaciones manifestadas por el pueblo sobre el incremento indiscriminado de precios minoristas de diferentes productos, se efectuó una revisión de los costos de importación, gastos de transportación, intercambios a determinadoos actores económicos que se dedican a la comercialización de productos alimenticios de primera necesidad, así como la revisión de las normas legales para la formación y aprobación de precios, atemperados a las nuevas Transformaciones Económicas y Sociales recientemente aprobadas.



A través del Acuerdo No. 127 del Consejo Provincial del Poder Popular en Villa Clara, se establece como máxima el 30% de tasa de margen comercial para la formación de precios mayoristas y minoristas, con el visto bueno del Comité Provincial del Partido.



Por citar ejemplos de algunos precios, se tiene que:

aceite oscilará en 2250 pesos el litro en comercialización mayorista y en 2500 pesos en minorista.

huevo en 95 y 110 pesos la unidad, respectivamente.

leche en polvo en 3120 pesos el kilogramo (kg) de forma mayorista y en 3465 pesos el kg en la venta minorista.

azúcar refino (blanca), en 370 pesos la libra de forma mayorista y 410 pesos en minorista.

salchichas en formato de 1 kg a 1255 pesos como venta mayorista y 1500 pesos en minorista.



Asimismo, se informa que se reforzarán las acciones de enfrentamiento contra quienes incumplan lo establecido. Entre las medidas que podrán aplicarse a los infractores se tienen las previstas en el Decreto Ley 91 de 2024 y el Decreto 30 de 2021, consistentes en:

multas,

decomiso,

venta forzosa del producto,

suspensión temporal de licencias, permisos y autorizaciones,

cancelación definitiva de licencias, permisos y autorizaciones, incluida la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia;

clausura total o parcial de establecimientos o locales; y

obligación de hacer



El Consejo Provincial del Poder Popular de Villa Clara, reafirma su compromiso de proteger los intereses de la población y continuar enfrentando las ilegalidades y los precios abusivos y especulativos que afectan a los consumidores.