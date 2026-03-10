Mujeres, protagonistas de estos tiempos (+Audio)

Las villaclareñas celebraron este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con sus manos y corazones en las comunidades y en jornadas de trabajo voluntario en renglones importantes de la economía como la producción de alimentos.

En la ciudad de Santa Clara, líderes femeninas y miembros de la Federación de Mujeres Cubanas se movilizaron en el organopónico de "La Riviera" en esta capital provincial, tal y como se hizo en toda la geografía del territorio central.

En el Consejo Popular Condado se realizó una actividad comunitaria, presidida por dirigentes de esa demarcación, así como Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en Villa Clara y Katiuska Mildestein, coordinadora provincial de los Comités de Defensa de la Revolución.

En un emotivo encuentro, fueron homenajeadas, ante sus vecinos, compañeras protagonistas del quehacer del barrio. Entre ellas, Carmen García Águila, delegada de la circunscripción 35 de ese Consejo Popular, fundadora del contingente agrícola femenino "Las Marianas", una mujer de estos tiempos que no descansa a favor del bienestar de su gente.

«Me siento orgullosa de ser cubana, de cumplir todas las tareas encomendadas a mi comunidad. Hemos trabajado en el embellecimiento e higienización de todas las cuadras», acotó.

Mileydis Urillanez Navarrete, coordinadora de la zona 221 de los CDR en la circunscripción 36 del Consejo Popular Condado fue otra de las reconocidas.

«Por mi barrio, por la unidad y solidaridad, lo doy todo», aseveró esta cubana feliz de haber nacido en esta isla. «Hoy tendemos las manos a los más necesitados», puntualizó.

Por su parte, la comunidad honró también a otra de sus mujeres símbolos. Odalis Cordero, directora de la biblioteca pública municipal Condado, donde aporta al crecimiento y espiritualidad de sus compatriotas, y de manera particular, a las mujeres de ese enclave.

«Tocar las fibras humanas en el contexto difícil que vivimos, también es trascendente», afirmó.

Las condiciones en el contexto nacional son adversas, «en cada hogar, centro laboral y comunidades se sufren los impactos del bloqueo de Estados Unidos contra la Isla, pero aún en estas circunstancias, las villaclareñas son protagonistas de la obra de un pueblo por defender el futuro del país», dijo Mayelín Díaz Rodríguez, la máxima dirigente femenina en este territorio.

«Si hoy, en una situación muy adversa, siguen funcionando nuestras escuelas, policlínicos, hospitales, nuestros centros de servicios, aún con falta de recursos, de combustible y de energía eléctrica, si hoy podemos hacer todo eso, es también gracias a nuestras mujeres», sentenció Díaz Rodríguez.

Con jornadas de trabajo voluntario y con la mirada puesta en las comunidades, festejan las villaclareñas el Día Internacional de la Mujer.