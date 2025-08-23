Mujeres cubanas (+Fotos y Audio)

Aquel 23 de agosto de 1965, hace 65 años, nació una organización que cambió para siempre la vida del país. Con Fidel y Vilma al frente comenzaba una Revolución dentro de la Revolución. Ellas salían de los hogares, se convertían en protagonistas de un tiempo de cambio.

Vistieron de milicianas, obreras, campesinas, comenzaron a estudiar y se hicieron profesionales. Se hicieron Doctoras y Máster en Ciencias, pedagogas, científicas, ingenieras, médicos, arquitectas, técnicas y obreras. Comenzaron a dirigir en diversos sectores y sus voces se escucharon bien altas en el Parlamento.

Bajo la guía de Vilma, se habló desde entonces con un lenguaje nuevo, se enfrentó la discriminación, comenzó a hablarse en lenguaje de género y ya los conceptos de igualdad y equidad entraron por las venas en una Cuba que a partir de la Revolución y para siempre contó con la fuerza y el empuje de mujeres empoderadas.

Cristalizó la emancipación. Pero no todo ha sido fácil. Queda un largo camino por recorrer.

Allí está la Federación, en los barrios más lejanos, en aquellos sitios donde hay familias y personas vulnerables que necesitan una mano tendida. A mujeres, niñas, niños. Ancianos.

Allí está la Federación, atendiendo a jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, a quienes se les ofrecen nuevas oportunidades.

Allí están las mujeres, librando la batalla diaria en un escenario bien difícil cuando la crisis económica y social las convierte en Marianas de estos tiempos que se alzan cada día en estos tiempos duros por sus familias, por los suyos, por su Patria.

Las mismas que han enfrentado agresiones, escasez y limitaciones económicas pero sin renunciar a lo más sagrado, este país nuestro, con nombre de mujer, esta isla que se levanta entre tantas tempestades, buscando el Sol, gracias también al coraje y tanto amor de las cubanas.