Máximas autoridades políticas y gubernamentales de Villa Clara chequean sectores vitales de Caibarién

Miner Linares, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial, se refirió al desempeño de los organismos globales de la economía e hizo énfasis en el tratamiento a las multas en apremio que aunque ascienden 103 por un valor más de 86 mil pesos, destaca entre los municipios que mejor situación presenta en este sentido.

De muy positivo se valoró el sobrecumplimiento de los ingresos al presupuesto del estado, los cuales ascienden a 122 millones de pesos, y determinan que el territorio exhiba un superávit de 178 millones. «Ello significa que el municipio tiene más ingresos que gastos», explicó Miner Linares.

Se debe trabajar muy duro en la situación constructiva de las edificaciones sedes de los organismos globales de la economía, también trascendió durante el debate.

Los preparativos para el inicio del curso escolar, igualmente se evaluaron durante el chequeo, y en este aparte, se señaló la deficiente limpieza y organización de varios centros a pocos días de iniciar el curso.

María Ester Vasconcelos Ventura, directora provincial de educación para las enseñanzas Media Superior, aseguró que se avanza en la cobertura docente aunque aún se requieren 33 maestros para completar la decisiva fuerza frente a las aulas.

En Caibarién, se pasó revista, además, a la atención al Plan Turquino, y en ese orden, se visitaron productores de leche que hoy incumplen sus planes.

En los mercados agropecuarios había variedad de productos, entre ellos, surtidos de la minindustria local, aunque se llamó a preservar la limpieza y la organización de estas instalaciones.

En la Villa Blanca se acopian más de 2000 litros de leche diarios, una considerable cifra que permite que el territorio sobrecumpla sus planes, y pueda entregar el necesario alimento a niños y niñas, a las dietas médicas y las especiales.

«Todos los desafíos que tenemos, vamos a enfrentarlos con deseo y empuje, con fuerza transformadora», insistió la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González.

«Nos convoca el compromiso, de vencer dificultades y obstáculos en saludos al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y al Noveno Congreso del Partido» finalizó la secretaria.