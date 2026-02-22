Máximas autoridades de Villa Clara constatan transformación de comunidad "10 de octubre", en Ranchuelo

«Prometimos que vendríamos otra vez, y aquí estamos», dijo la integrante del Comité Central y su primera secretaria del Partido en predios villaclareños, Susely Morfa González, a los moradores de la zona.

«Aquí ha ido cambiando la imagen muy rápido y vamos a seguir trabajando duro en ese sentido», subrayó Morfa González, en las instalaciones del Sistema de Atención a las Familias (SAF), una institución totalmente renovada y donde hoy se buscan alternativas para no detener la elaboración de los alimentos en el contexto del genocida cerco petrolero del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano.

En el punto de venta de la agricultura, se detuvo la gobernadora villaclareña, Milaxy Yanet Sánchez Armas, para intercambiar con varias personas que han sido parte del proceso de transformación del poblado.

La cancha de baloncesto, el parque infantil, el círculo social y la bodega, «ahora lucen mucho más bonitos», coincidieron varios de los participantes en la feria agropecuaria que tenía lugar en la demarcación.

El matadero de la localidad hoy se beneficia con la instalación de una moderna estación fotovoltaica, que permitirá revitalizar las producciones, en su mayoría destinadas a casas de abuelos, hogares maternos y de ancianos.