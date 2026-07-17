Más de mil quinientos nuevos profesionales egresan de la UCLV

Con muchas emociones y sueños compartidos se efectuó la graduación 70 de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), ceremonia que tuvo lugar en el teatro de la casa de altos estudios y donde recibieron sus títulos 45 jóvenes con extraordinario quehacer en su vida estudiantil con títulos de oro, premios al Mérito Científico y los más integrales y vanguardias de cada facultad y por especialidades.

El acto fue presidido por Yaíma Ángel Hernández, miembro del Buró Provincial del Partido; Noel Chinea, vicegobernador del territorio; Diamela López, primera secretaria del Partido en Santa Clara y Osmani García López, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la capital provincial.

En las palabras centrales, el Doctor en Ciencias Luis Antonio Barranco Olivera, rector de la universidad villaclareña, dijo que, a pesar de los años muy difíciles con los impactos del bloqueo, se vencieron barreras con mucha voluntad y amor para llegar a este momento en que se graduaron un total de 1560 estudiantes, de ellos 437 de los Centros Universitarios Municipales (CUM), 754 del curso diurno, 746 de cursos por encuentro, diez de la educación a distancia y 50 del ciclo corto diurno y por encuentro.

A los graduados de la región central se les entregaron sus títulos en las universidades de sus propias provincias, mientras que 17 villaclareños egresados de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) recibieron aquí sus pergaminos.

Barranco Olivera recordó que esta Universidad le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Pedagogía al Comandante Ernesto Che Guevara, y puntualizó que por la institución pasaron los principales líderes de la revolución.

Especialmente enfatizó que esta graduación se dedica al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

«En el año de su centenario, el pensamiento de Fidel regresa a la casa de altos estudios que visitó en numerosas ocasiones, y que fue testigo de los momentos definitorios de las transformaciones de la educación superior; como el mes de marzo del año 1959 cuando inauguró la Biblioteca, donde él delineó el futuro de este sistema de enseñanza y anunció el nacimiento de la ciudad universitaria Abel Santamaría Cuadrado», rememoró.

Dijo que la universidad no solo aporta conocimientos, sino una concepción del mundo y de la vida, ayuda a formar el carácter, y contribuye al despertar de la conciencia, y el amor por la patria y la humanidad.

Más adelante declaró: «Estamos orgullosos de ustedes, seguros de que serán capaces de enfrentar su profesión con preparación y ética, no olviden esta universidad, su Alma Máter, no dejen de soñar con el futuro. Que los acompañe el legado humanista de José Martí, y que en cada lugar los acompañe siempre la bondad, la entrega a la profesión y el amor al trabajo».

Yelenis González Espinosa, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), transmitió las felicitaciones a los egresados y los conminó a seguir haciendo por el futuro del país.

«Comienza una nueva etapa en sus vidas, donde el mañana los convoca y ustedes están preparados y listos para enfrentar los grandes retos que tendrán por delante», enfatizó la dirigente.

Ana Carla Cabrera Pérez, egresada de la carrera de Licenciatura en Educación, Pedagogía-Sicología, de la sede pedagógica Félix Varela, resultó la graduada más integral y habló emocionada, de estos años muy complejos, que les exigieron grandes sacrificios para llegar a la meta con el respaldo de sus familiares y profesores, a quienes agradeció su entrega y desvelo para concluir su preparación. Ratificó, por otra parte, el compromiso de crecerse en este nuevo rumbo de sus vidas.

«Llévense la creatividad compartida, los juegos deportivos Criollos, los festivales de aficionados, las noches de estudio con el café y los libros compartidos, las velas encendidas», expresó.

En otra parte de su intervención recordó la frase de Varela: «educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es ponerlo a nivel de su tiempo».

Y concluyó: «Hoy la UCLV nos ha moldeado con paciencia, nos toca a nosotros con el valor que nos sobra, hacer la Cuba que soñamos».