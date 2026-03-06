Más de dos décadas del servicio de hemodinámica del Cardiocentro de Villa Clara (+Audio)



El Doctor Luis Felipe Vega, especialista de primer grado en Cardiología y jefe del departamento, refirió que en los inicios, en el año 2003, realizaban pruebas a pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica.

Citó la coronariografía y la angioplastia coronaria. La primera, un método mínimamente invasivo a fin de conocer el estado de las arterias coronarias y si estaban obstruidas. Mientras, la angioplastia les permite ensanchar ese tipo de arterias estrechas o bloqueadas. Años después, incorporamos otros procederes, manifestó el experto.

Por ejemplo, dijo, en el año 2009 iniciamos técnicas intervencionistas como la valvulopatía mitral, asesorados en los primeros casos por los colegas del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana.

En ese año también comenzaron el tratamiento a pacientes con enfermedad estenosante de miembros inferiores.

A 23 años de creado este medio diagnóstico en el Cardiocentro, que da cobertura a pacientes de la región central, tienen cerca de 20000 coronariografías realizadas y una cifra superior a las 4800 angioplastia con elevada efectividad.

En estos momentos el equipo disminuye la cifra de asistidos diariamente debido al déficit de recursos, pero no desciende el deseo del colectivo de hacer por el músculo cardíaco de la vida.

El equipo agradece el quehacer al servicio de Electromedicina de Villa Clara, por su desempeño en el mantenimiento y reparación de equipos. Ellos mantienen viva la esperanza de hacer y reparar en función de la vida.