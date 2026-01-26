Martí y Fidel: el diálogo perpetuo (+Audio)

Cuando el sol de este 28 de enero ilumine la Isla, Cuba celebrará un nuevo aniversario del natalicio de nuestro Héroe Nacional, José Martí. Pero en este homenaje anual, la figura del Apóstol nunca está sola. Junto a su estela, inseparable, camina la huella de otro hombre que hizo de su pensamiento no solo estudio, sino brújula: Fidel Castro.

En vísperas de esta fecha, más que recordar dos vidas por separado, es preciso escuchar el diálogo permanente que entre ellos se estableció y que sigue hablándole a la Cuba de hoy.

Desde muy joven, Fidel se empapó de la obra martiana. No fue una admiración distante, sino una identificación profunda y creadora. Él mismo recordaría cómo, durante el bachillerato y la universidad, devoró aquellos volúmenes que recogían discursos, proclamas y escritos del Maestro.

Esta formación trascendió lo teórico para moldear la acción: al asaltar el Cuartel Moncada, declaró a Martí como su "autor intelectual". Aquellos jóvenes revolucionarios no se llamaban guerrilleros, sino la "Generación del Centenario" del natalicio del Maestro.

Pero Fidel no buscó ser una copia. Asumió la herencia ética de Martí—el amor a la libertad y la fe en el pueblo—para forjar su propio proyecto en el siglo XX. Educó su mente "en el pensamiento martiano que predica el amor y no el odio".

Tras el triunfo, definió la Revolución con conceptos que resonaban con el decoro martiano: el sentido del momento histórico y la voluntad de cambiar todo lo que debía ser cambiado.

¿Por qué este diálogo es hoy más imprescindible que nunca?

Porque los principios que ambos defendieron—la dignidad nacional frente a presiones externas, la unidad latinoamericana, la justicia social—no son reliquias, sino herramientas esenciales para navegar un presente complejo. En un mundo de desafíos persistentes, volver a Martí y a Fidel es recuperar la brújula moral de la nación.

Fidel lo expresó con claridad: «Podemos decirle a Martí que hoy más que nunca necesitamos de sus pensamientos, hoy más que nunca necesitamos de sus ideas, hoy más que nunca necesitamos de sus virtudes».

Este 28 de enero, al honrar a Martí, Cuba celebra también la fidelidad a una tradición de pensamiento que se renueva. Es el diálogo vivo entre el Apóstol que soñó la República "con todos y para el bien de todos", y el revolucionario que, un siglo después, emprendió su construcción. Un diálogo que, en nuestros días, aún llama a la conciencia y moviliza voluntades.