Marta Anido: el homenaje a una mujer símbolo de Santa Clara (+Audio y Fotos)

A la querida Marta Josefina Anido Gómez-Lubián, nuestra Marta Anido, estará dedicado en esta ocasión el aniversario 337 de la ciudad de Santa Clara.

Con más de 95 años, esta profesora, promotora cultural, bailarina, fundadora de la primera academia de ballet en Santa Clara, e investigadora de la Cultura Popular Tradicional, y laureada con innumerables premios y distinciones nacionales y provinciales, es una incansable defensora de las tradiciones más auténticas de la tierra que la vio nacer, donde echó raíces para siempre.

Gigantografía desplegada frente a la Casa de Cultura Juan Marinello, que rinde homenaje al aniversario 337 de la fundación de la ciudad de Santa Clara, el próximo 15 de julio, y a Marta Anido, personalidad de la cultura, la investigación y la historia de la tierra pilonga. Foto: Cultura Santa Clara.

Con esa lucidez que la caracteriza, como una fuente de obligada consulta para conocer más de nuestra cultura e idiosincrasia, Marta hoy está sumamente feliz y emocionada de saber que a ella se le dedicarán los merecidos honores en esta efemérides.

«Para mí fue impactante, lo único que he hecho es amar mi ciudad, defender estas tradiciones, no sé como agradecer este gesto, lo que he hecho es vivir en Santa Clara, amarla, esa ha sido mi vida, disfrutar cada uno de sus aniversarios, esa es mi pasión, vivir su historia, tradiciones, su leyenda, su patriotismo, su amor por la independencia, esa ha sido mi razón de vida», dijo muy emocionada.

El 15 de julio de 1689 es la fecha de fundación de la actual capital de la central provincia de Villa Clara, hoy una populosa urbe de tránsito entre oriente y occidente, y donde se guardan costumbres y tradiciones y el respeto a los fundadores de este sitio, familias procedentes de Remedios, la Octava Villa Cubana.

De ahí que la fecha sea motivo de encuentros, alegrías, viaje al pasado y al futuro de esta tierra santa y clara, la ciudad de la patriota y benefactora Doña Marta Abreu de Estévez y del Comandante Ernesto Che Guevara.

«Santa Clara es mi ciudad, mi amor, mi vida, no concibo estar fuera de aquí, pasar una noche sin ver el sol, las estrellas, la luna, el tránsito de los pajaritos que van a anidar al parque, ese parque que es recuerdo de mi niñez, mi juventud, de las luchas revolucionarias, sin eso no puedo vivir», confesó.

Marta Anido es una personalidad de obligada consulta para quien quiera conocer más de Santa Clara. Fue vicepresidenta de la Unión de Escritores y Artistas en esta provincia, dirigió instituciones culturales, participó en varios congresos de la UNEAC, y una ferviente combatiente de la Revolución.

Hoy, con más de nueve décadas, sigue dando lo mejor de sí, con ese amor y esa sonrisa que siempre la caracterizan.

Para ella, aún en condiciones muy duras «celebraremos este aniversario con alegría y optimismo, con fe en la Revolución, a sabiendas de que vamos a salir de esta situación con el espíritu de amor y lucha de los cubanos. Ya tengo 95 años y seguiré dedicando a Santa Clara toda mi vida, empecé a trabajar hace 76 años y no he dejado de hacerlo por la cultura, la historia, por transmitir todos estos valores a las nuevas generaciones».

A Marta Anido, una personalidad que honra a Santa Clara, estará dedicado el aniversario 337 de esta ciudad de historia y de futuro, otro motivo de orgullo para quienes nacieron o se establecieron en esta tierra que, según muchos afirman, guarda un encanto indescriptible, donde muchos deciden quedarse, escribir sus vidas y dejar una estela de sueños y de amor.