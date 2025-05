Manos que cosechan dignidad y esperanza (+Audio)

Cada 17 de mayo, Cuba honra a sus campesinos, reconociendo el extraordinario esfuerzo de este sector en su incansable empeño por producir alimentos para el pueblo. Esta fecha, cargada de simbolismo histórico, recuerda momentos clave en la lucha por la tierra y la consolidación del movimiento agrario en la isla.

La elección del 17 de mayo se remonta a 1946, cuando fue asesinado el líder agrario Niceto Pérez García. Años después, en 1959, se firmó la primera Ley de Reforma Agraria, un paso trascendental para el campesinado cubano. Posteriormente, se constituyó la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), organización que hoy se mantiene como firme aliada de la Revolución en la ejecución de los vitales planes alimentarios que demanda la nación.

En Quemado de Güines, la jornada de celebración se vive con especial significado. Jesús Mederos Negrín, pequeño agricultor con una destacada trayectoria que incluye once años como presidente de la ANAP en el municipio, compartió el sentir del sector respecto a esta fecha histórica:

«Para nosotros arribar a un aniversario más de la constitución de la ANAP, que celebra su XIII Congreso, representa un alto estímulo. Es un gran honor, no solo para los campesinos de Quemado de Güines sino de toda Cuba, pertenecer a las filas de quienes día tras día dan lo mejor de sí para que la tierra produzca y esos alimentos lleguen a la mesa de cada cubano. El campesinado es el sector más noble de nuestra sociedad y por eso es que hay que seguir acompañando a los campesinos».

La celebración del Día del Campesino Cubano es, sin duda, una oportunidad para rendir homenaje a todos aquellos hombres y mujeres cuya meritoria labor propicia que el pueblo cuente con una mejor oferta de productos alimenticios, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria.

Giraldo Manrique Trujillo, productor destacado del municipio, asociado a la CCS "Ñico López", quien personifica el entusiasmo y la entrega de los campesinos de este norteño municipio por hacer producir la tierra compartió su filosofía con esta emisora:

«A mí me gusta mucho el campo, por eso es que obtengo buenas producciones, porque le tengo cariño a la tierra. Y tenemos que ser exigentes con los cultivos para lograr buenas cosechas».

Giraldo Manrique aseguró que ser exigente con los cultivos es la clave para obtener buenas cosechas.

En el contexto actual, marcado por la necesidad de incrementar la producción de alimentos para mitigar los efectos de la crisis, los campesinos quemadenses asumen el reto con elevado compromiso. Armando Rivero López, cooperativista de la CPA "José Taurino Galindo", aseguró la determinación de su colectivo de contribuir a la soberanía alimentaria.

«Nosotros los campesinos quemadenses estamos comprometidos a seguir trabajando la tierra para poder llevarle a la mesa a nuestro pueblo los productos con más calidad y con un menor precio, porque ellos se lo merecen».

De igual forma, Yosbani Lorenzo Rojas, productor ganadero asociado a la CCS "Ñico López" ratificó el compromiso de los cooperativistas quemadenses con la alimentación del pueblo.

«Creo que no existe un campesino que no tenga valores éticos y que no tenga el deseo de superar esos obstáculos que nos están afectando, debido al bloqueo y a la situación del país, que no es la mejor para producir, pero a pesar de ello el sector campesino se fortalece e intenta por todos los medios sacar el máximo aprovechamiento de la tierra e implementar alternativas», expresó Lorenzo Rojas.

El espíritu de superación y el deseo de hacer producir la tierra, evidente en figuras como Giraldo , Armando , Yosbani y tantos otros, reflejan la convicción y el ímpetu que caracterizan al campesinado cubano.

La finca "El Triunfo", perteneciente a Giraldo, ostenta la condición de finca agroecológica.

Este 17 de mayo, el sector campesino en Quemado de Güines no solo está de júbilo por su día, sino que reafirma su compromiso inquebrantable con la producción de alimentos y la soberanía alimentaria del país, pilares esenciales para el bienestar de la nación.