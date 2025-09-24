Los villaclareños estamos con nuestros hermanos venezolanos

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González, la gobernadora villaclareña Milaxy Yanet Sánchez Armas, el Primer Coronel Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara y el Coronel Orelbys Fernández Puig, jefe del Ministerio del Interior (MININT) en esta central geografía, encabezaron las firmas de este pueblo en la Empresa Industrial Pesquera Caibarién (EPICAI).

«Hoy también respaldamos la paz y la soberanía de los pueblos de América Latina, la tierra de nuestros libertadores, la de Martí, Chávez y Fidel, hoy más que nunca estamos unidos y estamos seguros que alcanzaremos la victoria»; aseguró Morfa González, al dialogar con los más de 200 trabajadores de EPICAI en Caibarién.