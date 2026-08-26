Los Valientes, cinco años sembrando dignidad y esperanza

Entre surcos sembrados y el aroma a cosecha, el movimiento de productores Los Valientes se alista para honrar este 28 de agosto su quinto aniversario de fundado, convite que tendrá como epicentro el Centro Nacional de Capacitación Geominsal, en la ciudad de Santa Clara.

Lo que comenzó en 2021 como una iniciativa de un puñado de hombres y mujeres decididos a rescatar tierras ociosas, es hoy un referente productivo en el municipio de Cifuentes, que ha trascendido lo nacional e internacional, bajo la conducción del emprendedor Orelvis Sosa Moya.

Según explicó a CMHW Sosa Moya, quien ha sido el alma de este movimiento desde su génesis, se ha logrado consolidar un modelo de trabajo que prioriza el esfuerzo colectivo y el amor por la tierra.

Precisó que esta celebración será una jornada, no solo para resaltar lo alcanzado y la satisfacción del deber cumplido, sino también para trazar nuevas metas.

El quinto aniversario que tiene su colofón este 28 de agosto es un punto y seguido, no un punto final, aseguró el líder de Los Valientes, y sentenció que la tierra los necesita y ellos necesitan seguir creyendo en ella.

Sosa destacó entre los principales logros en estos primeros cinco años el incremento sostenido de viandas, hortalizas y granos, la creación de un círculo de interés agrario para los niños de la comunidad, el vínculo con la ciencia y la innovación, la entrega sistemática de producciones a los centros educativos y de salud del territorio.

En resumen, en medio del actual escenario, este 28 de agosto, el movimiento de Los Valientes festeja cinco años sembrando dignidad y esperanza en Cifuentes, en Villa Clara y el país.