Los Caneyes: 60 años de historia, cultura y corazón en Santa Clara

Cada año, a mediados de febrero, el Hotel Los Caneyes de Santa Clara está de fiesta. Este 2026 llega a sus 60 años, con el mismo espíritu con el que fue concebido: el de ser un hogar, un espacio de cultura y un abrazo cálido para cada viajero.

Sus inicios se remontan a 1966. Una idea del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, tomó forma en esta loma de Santa Clara. El objetivo era crear una instalación hotelera que no fuera fría ni monótona, que rindiera homenaje a nuestras raíces más profundas en cada cabaña y recreara la vida de los antiguos habitantes de Cuba .

Y así nacieron estos Caneyes. Con techos de guano y formas circulares que evocan los bohíos de los taínos. El hotel —categoría tres estrellas de la Sucursal Complejo Hotelero Cubanacán— se integró al paisaje y se convirtió en una extensión de la naturaleza misma .

Foto: Tomada de Reserving

Durante generaciones ha recibido turistas de todas partes del mundo. Allí se han formado jóvenes trabajadores y se impulsa la cultura local.

Hoy, el hotel Los Caneyes es un referente de servicio en el centro del país. Su misión: garantizar la calidad, la profesionalidad y el buen gusto, siempre en correspondencia con las tradiciones y costumbres cubanas .

Desde la piscina al aire libre, sus ofertas gastronómicas que fusionan lo tradicional con un toque innovador, hasta la cercanía con sitios emblemáticos como el Memorial del Che Guevara, el hotel se mantiene como una parada obligatoria para quien quiera sentir la verdadera esencia de Cuba.

Fiel a su nombre, sigue siendo ese refugio de paz, ese abrazo de naturaleza y cultura que soñó su fundador. Un lugar donde el pasado taíno y el futuro de Cuba se dan la mano.