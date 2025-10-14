Llaman en Villa Clara a combatir entre todos las arbovirosis

Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, presidió la reunión del Grupo Temporal de Trabajo efectuada en la tarde de este lunes, 13 de octubre, donde se dio a conocer la situación epidemiológica de la provincia y el plan de acciones emprendido para contrarrestar el alza de infecciones virales trasmitidas por el mosquito Aedes aegypti y otros de su género.

Durante el encuentro, la máxima autoridad partidista destacó la necesidad de organizar de manera efectiva la recogida de desechos sólidos en Santa Clara, así como contar con los recursos necesarios en todas las áreas de Salud para atender a pacientes con síntomas febriles.

Morfa González explicó que la situación de la provincia requiere de una mirada diferente y el apoyo de todos, para una mayor efectividad de las acciones dirigidas a erradicar las arbovirosis, que demandan de la presencia de estudiantes para realizar la pesquisa, así como de trabajadores de distintas entidades para apoyar con basucas la fumigación intradomiciliaria en manzanas donde existe trasmisión del dengue y otras enfermedades, además de activar la fumigación extradomiciliaria en las primeras horas de la mañana y al atardecer, para eliminar la presencia de los agentes transmisores.

Foto de la autora.

A estas acciones se suman también la erradicación de salideros de agua y la desobstrucción de fosas que vierten.

En el encuentro, Morfa González exhortó a entidades estatales y a los nuevos actores de la economía, a proceder a la chapea de las áreas verdes situadas en su entorno.

Por su parte, el doctor Neil Reyes Miranda, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, expresó que en la provincia circulan los serotipos 3 y 4 de dengue, y están declarados en trasmisión los municipios de Encrucijada y Manicaragua.

En tanto, existe circulación demostrada de chikungunya en los municipios de Remedios, Encrucijada y Sagua la Grande, así como en la cabecera municipal de Manicaragua; mientras que la circulación del oropouche se observa en los municipios de Quemado de Güines, Sagua la Grande y Santa Clara.