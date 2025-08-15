Llaman a transformar imagen del boulevard santaclareño



La gobernadora villaclareña Milaxy Yanet Sánchez Armas aseguró que «la rehabilitación tiene que ser integral, desde la restauración de los edificios patrimoniales hasta la jardinería y los servicios».

Más adelante, frente a la Feria de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACA), Morfa González, insistió: «aquí nada puede estar feo, las puertas, las macetas, el diseño de cada espacio».

«Hay que convertir las ruinas en lugares hermosos», dijo la máxima autoridad partidista, al tiempo que llamó la atención sobre las fachadas donde ya se ha pintado sin antes haber resanado las paredes.

«Tienen que existir ofertas gastronómicas atractivas todas las noches, las tiendas y los comercios, deben extender sus horarios», coincidieron la secretaria y la gobernadora.

En el parque Las Arcadas, reflexionaron sobre la desfavorable imagen de las carpas de esa emblemática plaza e indicaron embellecer su entorno.

En medio del recorrido, las máximas autoridades de la provincia fueron abordadas por una santaclareña que abogó «por favor, se restablezca la Marquesina del Teatro La Caridad», un anhelo de muchos en la ciudad de Marta y del Che.

Al llegar a la escuela primaria "Hurtado de Mendoza" Morfa González, felicitó a su colectivo por la belleza y la detallada restauración del centro.

«Sería muy bonito, llegar al boulevard y encontrar a un violinista, a un trío o a un músico, en cualquiera de sus instituciones, esa belleza es la que debemos rescatar, de eso es de lo que estamos hablando y a ello aspiramos», sentenció.

«¿Todo lo que estamos haciendo, para quién es?», preguntó la primera secretaria del Partido en Villa Clara. «Para el pueblo», respondieron todos los directivos que participaron en el recorrido.