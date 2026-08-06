«Las nuevas medidas son para favorecer a los que producimos»

Siete años atrás el joven recién egresado del Servicio Militar, Libán Pérez Martínez, unió su suerte a la tierra en la zona de Juan Pedro Carbó Serviá en el municipio de Placetas y se convirtió en un excelente veguero. Hoy regreso a su finca diversificada que levanta a golpe de esfuerzo junto a su hermano Yasmany, y mis preguntas lo sorprenden en pleno campo.

Periodista: ¿Con qué palabras calificaría estos siete años de intenso trabajo?

Libán: Estos años han sido duros porque hemos ido superando muchos obstáculos, lo primero fue limpiar tierras llenas de aroma y empezando de cero, no sabíamos nada, pasé de poner música por ahí a productor de tabaco tapado. Y ahí poco a poco hemos ido saliendo, pidiendo más tierras y produciendo más cada año.

Periodista: ¿Con qué área comenzaron y cuántas hectáreas tienen actualmente?

Libán: Empezamos con dos hectáreas y ya entre mi hermano y yo tenemos casi seis caballerías.

Periodista: Tu hermano ha sido un puntal principal en ese avance...

Libán: Sí, mi hermano y la familia. Los dos somos inseparables, con el yugo puesto y trabajando como bueyes.

El joven Libán Pérez Martínez, cuando asumió la finca siete años atrás. Foto del autor.

Periodista: Yasmany, ¿que tú crees que ha sido lo principal para sacar esta finca adelante?

Yasmany: Bueno yo creo que la unión entre nosotros y el apoyo de muchas personas que vieron que fuimos al duro y con interés.

Periodista: Han logrado construir una finca diversificada, ya no solo tabaco producen ustedes.

Yasmany: Empezamos con el tabaco, ya estamos adelantados en la producción de cultivos varios y ahora asumimos una vaquería en una cooperada con la ganadería. Estaba deteriorada y la estamos echando a andar. Estás viendo ahora mismo con tus ojos cómo va caminando palante. Es mucho el marabú que hemos tumbado y el que nos falta.

Periodista: Libán, ¿qué sueños te quedan por cumplir?

Libán: No somos gente ambiciosa, nuestro sueño es lograr una estabilidad económica para la familia, queremos mejorar como todo el mundo, pero sin avaricia.

Periodista: Y con ustedes mejora la familia de los trabajadores que tienen ustedes aquí.

Libán: Syi, tenemos 15 trabajadores entre mujeres y hombres, todos se benefician de la finca porque les pagamos de mil a 2 mil pesos diarios según el trabajo que hagan, además del almuerzo asegurado.

Periodista: Y aun así no está fácil de conseguir la fuerza de trabajo, imaginen en otros sectores. Hace falta incentivar también el amor al trabajo, el deseo de trabajar de la gente...

Libán: Lo que veo es eso, no podemos tener mucho si no queremos trabajar. Tierra hay mucha, como mismo nosotros hicimos, pueden hacer miles de jóvenes cubanos.

Periodista: ¿Que tú piensas sobre este tema Yasmany?

Yasmany: Bueno, el campo es duro, hay que gustarle porque es duro, al sol, hay que tener fuerza y voluntad

Periodista: Es duro, pero ustedes prueban que se puede triunfar.

Yasmany: los buenos ejemplos están, de hecho, nosotros todo lo que hemos logrado es gracias al campo.

Periodista: Ustedes han ido mejorando su calidad de vida porque han podido adquirir incluso autos para moverse.

Libán: Sí, hemos mejorado nuestra calidad de vida, además de los carritos hemos podido acceder a paneles solares para generar la electricidad, de verdad que hemos mejorado.

Yasmany: estamos muy contentos con los resultados obtenidos hasta ahora, y aspiramos a más, porque para eso estamos trabajando y luchando.

Violeta Martínez no solo educó a sus hijos en el amor al trabajo, sino que ella misma contribuye al éxito de la finca. Foto del autor.

Periodista: Pero solo Libán y Yasmany no pueden alimentar a Placetas. Es importante que se incorporen nuevos jóvenes como ustedes a producir la tierra.

Libán: Sí, sí, que los hay. Hay muchas personas interesadas en ponerse a producir la tierra pero hasta hoy se demoran mucho para entregarlas. ¿Por qué no se entregan rápido y si están perdidas de aroma, más todavía?

Periodista: Yo digo que si una mipyme se autoriza rápido, hay que entregar la tierra con mayor agilidad todavía, sin poner trabas.

Libán: Las nuevas medidas aprobadas recientemente las veo muy buenas, creo que son para favorecer a los que producimos, y así debe ser. Desatar los nudos, pero que se vea aquí abajo.