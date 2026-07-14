Laboran en Villa Clara para fortalecer microsistema eléctrico

La provincia de Villa Clara logra mantener hasta estos momentos 22 circuitos con servicio eléctrico, con consumos inferiores a dos megavatios (MW), en los municipios de Santa Clara, Remedios, Caibarién, Placetas, Sagua la Grande, Encrucijada, Manicaragua y Cifuentes, al tiempo que busca enlace con Sancti Spíritus para fortalecer el microsistema, según informó a la prensa Yadier Ruiz Sánchez, director del Despacho de Carga en esta central geografía.

A las 4:00 p. m. la disponibilidad total de generación alcanza los 30,6 MW.

Asimismo, Ruiz Sánchez explicó que en estos momentos se intenta el enlace desde Placetas con Sancti Spíritus por la línea de 110 kV, una maniobra que permitiría interconectar ambos territorios y fortalecer el microsistema existente.

Todos los hospitales de la provincia cuentan con servicio eléctrico, mientras los circuitos de menor consumo funcionan como estabilizadores de la generación distribuida y reguladores de frecuencia y voltaje, precisó.

También comentó que, en el frente del abasto de agua, el bombeo Minerva-Ochoíta debe reiniciar sus operaciones una vez solucionada una avería en la conductora, mientras que el sistema Palmarito no funciona debido a nuevas afectaciones en su línea eléctrica.

Por su parte, la hidroeléctrica Hanabanilla opera con limitaciones técnicas; el microsistema, aunque débil, se mantiene estable gracias a circuitos pequeños que permiten regular la demanda.