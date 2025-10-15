UBPC Antonio Escaño cumple plan de siembra anual de la caña

En esta cooperativa también se labora arduamente en la producción de alimentos, un asunto de máxima prioridad junto a la siembra de la gramínea, aseguró Borges Pérez.

Actualmente abastecen el comedor y venden a sus cooperativistas plátano, yuca, boniato, frijoles y aceite de ajonjolí, además de otros cultivos

Agregó que de las cerca de 6 mil hectáreas dedicadas al cultivo de la caña, aún quedan vacías e infectadas de malezas unas 300, previstas rescatar para cerrar el área total.

La Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Antonio Escaño, en el municipio de Quemado de Güines, dedicada al cultivo de la caña, sufre como el resto de limitaciones y carencias de recursos, a pesar de ello busca alternativas y cumple con el programa de tierra a plantar para el 2025.