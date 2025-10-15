CMHW
La UBPC Antonio Escaño cumple plan de siembra anual de la caña
Ramón Avalos Rodríguez

Miércoles, 15 Octubre 2025 15:59

La Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Antonio Escaño, del municipio  de Quemado de Güines, dedicada al cultivo de la caña, cumplió en saludo al día del trabajador azucarero el 13 de octubre pasado, con el programa de tierra a plantar para 2025, dijo su presidente Serguei Borges Pérez.

En esta cooperativa también se labora arduamente en la producción de alimentos, un asunto de máxima prioridad junto a la siembra de la gramínea, aseguró Borges Pérez.

Actualmente  abastecen el comedor y venden a sus cooperativistas plátano, yuca, boniato, frijoles y aceite de ajonjolí, además de otros cultivos

Agregó que de las cerca de 6 mil hectáreas dedicadas al cultivo de la caña, aún quedan vacías e infectadas de malezas unas 300, previstas rescatar  para cerrar el área total.

