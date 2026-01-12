La descomposición del cuerpo humano en pedazos, lo horrendo de la muerte, esa mutilación de la esperanza de niños y niñas, la tranquilidad de nuestros mayores, el derecho legítimo de los pueblos al desarrollo y la paz... Absolutamente todo se destruye con la guerra, con las bombas que no van dirigidas a quien milita en un bando específico. La metralla mata a quien encuentre en su camino, a hermanos, madres, padres, hijos, sobrinos...

Es la hora de sentir el calor que recorre nuestra piel, de recordar aquel parque de la infancia donde aprendimos a besar, la escuela donde conocimos las primeras letras, el barrio donde jugábamos seguros, la plaza de conciertos y ruedas de casino, «es la hora del recuento y de la marcha unida».

Estemos donde estemos, es la hora de la unidad, la hora de formar un corazón inmenso por Cuba y por los cubanos, gente humilde, valiente y trabajadora.

Aquí hay millones de personas que aman la paz y que no merecen que una bomba detenga su aliento. Aquí tenemos derecho a la vida.