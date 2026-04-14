La Expo ANIR “Soluciones Cuba”, un semillero de ideas innovadoras en Villa Clara

Bajo esa óptica, este martes 14 de abril se desarrolló en áreas del Coopelia, ubicado en el Consejo Centro de Santa Clara, el evento que demuestra cómo, incluso en condiciones tan adversas como las actuales, la creatividad no deja de florecer.

Fueron exhibidas, una amplia gama de propuestas. Allí ocuparon espacio la ANAP con la producción de alimentos, la INPUD, FMC, CDR, UNE, Geominera, EMBER, OBP, CBQ y ETECSA, entre otros exponentes.

En el propio corazón de la capital villaclareña, nuevamente brotó un semillero de ideas como expresión del espíritu innovador. Y no podía estar ausente de este convite de la creación el Hospital Pediátrico Universitario "José Luis Miranda", con el doctor Ángel Serafín Camacho Gómez como máximo exponente.

Un innovador que ostenta dos premios nacionales de impacto económico y social, y la propuesta para este 2026 "Conectores de sistemas derivativos para pacientes pediátricos neuroquirúrgicos".

La Expo ANIR Soluciones Cuba, organizada por la ANIR, una vez más confirma como como se ha convertido en un símbolo de la capacidad colectiva de los villaclareños para enfrentar los desafíos con ingenio y creatividad.

En torno a este jolgorio de la creatividad, enmarcado en el programa por la celebración del Primero de Mayo, no faltó la asistencia autoridades políticas, de gobierno, la ciencia, organizaciones sociales y sindicatos con la CTC al frente.