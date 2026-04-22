La Expo Anir Soluciones Cuba cerró sus puertas en Ciencias Médicas

Se presentaron soluciones destacadas provenientes del policlínico Santa Clara, el Cardiocentro, la Dirección Municipal de Salud, el Hospital Pediátrico “José Luis Miranda”, con su mayor exponente el doctor Camacho, y la clínica estomatológica “Celia Sánchez”, entre otros.

Así cerró sus puertas esta vitrina expositiva que se ha desarrollado desde diferentes consejos populares durante los meses de marzo y abril, esta vez desde la zona hospitalaria en Santa Clara con la muestra de proyectos enfocados en sectores clave como la salud.

Liudmila Domínguez Rodríguez, presidenta de la ANIR villaclareña dijo que en cada una de estas citas creadoras fueron expuestos resultados, a pesar de las limitaciones económicas y el persistente bloqueo estadounidense.

Exposición del Cardiocentro Ernesto Che Guevara de Santa Clara.

«Fue un espacio idóneo donde los innovadores demostraron que la creatividad y la unidad en el trabajo pueden sortear obstáculos y que la inventiva sigue en pie», acotó.

A través de la Expo ANIR Soluciones Cuba 2026 se puso de manifiesto que la innovación no es un lujo, es una necesidad y cada resultado nace de un problema concreto, buscando mejorar el quehacer socioeconómico.

Es un testimonio de la resiliencia innovadora, una demostración de que, incluso con recursos limitados, la creatividad es una gran fortaleza.

Recibimiento de los participantes presidido por Liudmila Domínguez Rodríguez, presidenta de la ANIR en Villa Clara.

La conclusión esta edición de la EXPO ANIR Soluciones Cuba no solo sirvió para mostrar soluciones prácticas, sino también para fortalecer alianzas y reafirmarmando que, incluso bajo presión, se pueden generar respuestas propias y sostenibles.