Jóvenes villaclareños: honrar a Fidel en su centenario haciendo más por Cuba (+Audio)

Porque son los pinos nuevos de la Patria, la continuidad, los retoños que hoy germinan y que llevan sobre sus hombros la alta responsabilidad de construir un país mejor, los jóvenes cubanos honran a Fidel en su centenario.

Este 13 de agosto llegan a Santa Clara luego de hacer una ruta juvenil por todos los municipios, para conocer más de nuestra historia, honrar a héroes, mártires y al líder gigante.

Adelmis San Martín Rangel es vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y coordinador de la Red juvenil comunitaria en el municipio de Santo Domingo

«Teniendo en cuenta la situación actual del país, debemos cumplir con las tareas asignadas, ejecutando tareas de impacto social, nuestro mejor homenaje es seguir la ruta del Comandante»

Gabriel Delgado González, estudiante de derecho de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas y vicepresidente del Movimiento Juvenil Martiano en Villa Clara, siente que son tiempos de seguir soñando un país mejor y actuar en consecuencia.

«Esos sueños que él defendió junto a la generación del centenario de José martí, tenemos que ser capaces de salvaguardar esos valores, con nuestra actitud diarias, también llevando alegrías, sonrisas y acciones en nuestras comunidades, en una Cuba mejor, la que queremos, que necesita de estos valores».

Sobre la figura de Fidel, considera este joven: «una figura trascendental, es imprescindible mirar la historia, su pensamiento es referente, nos inspira a actuar en las condiciones actuales con una Cuba bloqueada, asediada, amenazadaa por el Imperio, y nosotros los jov debemos ser ese espacio de luz y defender esas ideas de fidel y de Martí».

Recordar a Fidel es cumplir cada cual con su deber, afirma Ángel Villegas, secretario del comité de base de la Empresa Maquimotor Centro.

«Creo que las nuevas generaciones mantendrán vivo el pensamiento de Fidel, haciendo mucho por este país, yo me formé como ingeniero y siempre participo en tareas de impacto social, trabajamos en la reparación de sistemas de bombeo de agua en varios lugares de la provincia, asisto a jornadas de trabajo voluntario, actividades comunitarias, voy a campamentos agrícolas, esa es la major manera de honrarlo», acota.

De acuerdo con Vladimir Hernández Meneses, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, homenajear a Fidel es seguir construyendo una Cuba mejor, con la inspiración del legado de Martí, Fidel, de los que marcaron el camino.

«Nos toca a los jóvenes ser protagonistas en medio de las condiciones complejas del país, construir la Cuba que queremos para el futuro, pero para el presente, dar continuidad a las ideas de Martí y de Fidel en su Centenario, trabajar cada día en donde estemos, por la Cuba de todos y por el bien de todos, apostar por el país que queremos», sentenció el líder juvenil.