Jóvenes ratifican compromiso con las causas justas del mundo

Durante la ceremonia, Sheyla Ibatao Ruiz, presidenta de la OCLAE, ratificó en el aniversario 59 de esta organización, el compromiso de los jóvenes con las causas justas del mundo y repudió en nombre de los presentes el genocidio que se perpetra diariamente en Gaza.

Asimismo, expresó que los estudiantes de las diferentes partes del mundo seguirán eternamente el ejemplo de Fidel y del Guerrillero Heroico, dos hombres unidos por ideales de independencia, soberanía y justicia social.

La Brigada Juvenil Internacional de solidaridad con Cuba "Fidel vive" está integrada por jóvenes procedentes de Francia, Portugal, España y Venezuela. Guiados por el legado del líder histórico de la Revolución continúan su periplo hasta Birán, lugar donde nació el mejor discípulo de José Martí.