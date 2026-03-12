José Antonio Fulgueiras Domínguez: morir con las botas puestas en el periodismo (+Audio)

Morir con las botas puestas como periodista, contar historias, acercarse a esas figuras que son testimoniantes auténticos de la vida de una nación. Esa es la razón que guía al colega villaclareño José Antonio Fulgueiras Domínguez, quien acaba de recibir el Premio Nacional de Periodismo Histórico, en reconocimiento a una obra sólida de quien no se cansa de tocar el alma de la gente.

Le encanta el deporte, ha viajado en misiones a varios países, ha contado del Che y del Fidel que todos llevamos por dentro, de los médicos internacionalistas cubanos, de los héroes cotidianos y anónimos que habitan su Patria chica. Tiene más de 30 libros publicados por diversas editoriales y sigue investigando, porque una fuerza interna le inspira a no detenerse en el empeño de narrar su tiempo.

«Fue sorpresiva la noticia, pero me alegró mucho, una amiga, cuya mamá es historiadora, me dijo que yo era un periodista pelotero que se inmiscuye en la historia; yo hago y amo ese periodismo, como cuando estuve en Angola de corresponsal de guerra hice el libro “El hombre por dentro”, después “Con el santo claro”, de crónicas deportivas, tengo siete libros sobre el Che, y otro en proceso, también estuve en Bolivia investigando más sobre las huellas del Che en ese país, hice un libro de confesiones de árbitros, de las cosas que les pasan a los ampayas, ese es el periodismo que hago».

Oriundo de Sagua La Grande, guajiro nato, cronista cubanísimo, con un sentido del humor único y con la gracia que caracteriza a los habitantes de esta isla, Fulgueiras, también Premio Nacional de Periodismo “José Martí”, dice que su obsesión es descubrir el lado humano, la semilla escondida de las personas. Por eso no olvida a sus grandes amigos y colegas Ifraín Sacerio y Pedro Hernández, y todavía recuerda cómo entró a la profesión cuando era un obrero reparador de la empresa telefónica.



«Lo más difícil es buscar el lado humano de las cosas. No olvido cómo en el poblado El Santo, luego de una inundación, yo era reparador, y publicaron una foto de una imagen que también vi de un combatiente rescatando a una niña, aquello me inspiró para hacer una crónica que publicaron en Vanguardia. Cuando Pedro Hernández la leyó, me propuso comenzar a laborar en el periódico, no lo dudé ni un segundo, al día siguiente estaba con mi maleta en Santa Clara, y con muchos sueños por cumplir».

Fulgueiras fue periodista en los periódicos Vanguardia, Trabajadores, Granma, es corresponsal de la Agencia Prensa Latina, además de colaborar con otras publicaciones. Guarda ricas anécdotas de su vida profesional y personal, sobre todo aquellos encuentros y coberturas con Fidel, en varias ocasiones, como los recorridos del líder, después del paso de huracanes por la provincia, y aquel septiembre de 1996 cuando el Comandante en Jefe estuvo en Villa Clara, habló al pueblo desde la Plaza del Che y visitó el Pedraplén Caibarién-Cayo Santa María.

«Recuerdo cuando se inundó el poblado de Jibacoa, llegué casi de noche al periódico, tuve un accidente, me hice una quemadura en la mano derecha por un tubo de escape, y entonces, con la mano izquierda tuve que escribir una información y un reportaje de aquel suceso en una máquina vieja Robotron. Cuando Fidel vino al Pedraplén desde Sancti Spíritus, yo pregunté los datos, y entonces él llegó, todavía no estaban allí ni las autoridades de la provincia, él empezó a preguntar indicadores, y yo le respondía los elementos que me habían dado unos minutos antes (Sonríe). Se me ocurrió preguntarle una anécdota, si era verdad que casi se ahoga cuando los sucesos de Cayo Confite, y se volvió y me dijo ¿Quién te dijo que yo me iba a ahogar? Luego cuando se despedía, me tocó por el hombro y me dijo: es verdad que me recogió un barco, pero yo no me iba a ahogar».

Ahora Fulgueiras hace una novela testimonial sobre a primera autodefensa de Fidel, tiene importantes títulos que recorren los pasajes de nuestras luchas, además de sus crónicas y testimonios, géneros en los cuales es maestro.

Ferviente seguidor del legado de José Martí, el periodista mayor, a los jóvenes recomienda no desaprovechar ninguna oportunidad de acercarse a las fuentes vivas, a los testigos de las páginas de nuestra historia. «No me poncho como en el béisbol, con ninguna personalidad que esté cerca de mí. Cualquier figura que tenga historia, lo entrevisto. Eso es lo que recomiendo a los que se inician en nuestra profesión», insiste y asegura con orgullo que morirá con las botas puestas con el alma del periodista que lleva por dentro.

«El futuro mío es morir con las botas puestas, haciendo periodismo, soy poeta, hago poesía humorística. También escribo, colaboro con Pa’lante, pero realmente lo que soy es periodista y seguiré siendo periodista porque todo lo que veo quiero contarlo desde el periodismo. Esa responsabilidad no me abandona», subraya el cronista por excelencia que atesora otro nuevo lauro a su prolífera obra.