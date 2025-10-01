Comenzará reanimación constructiva del Hospital "Arnaldo Milián Castro" de Villa Clara

El Hospital provincial "Arnaldo Milián Castro", de Villa Clara, recibirá los beneficios de una reparación integral a su infraestructura y áreas exteriores, como parte del programa de reanimación a centros asistenciales del territorio.

Así trascendió este miércoles en un encuentro presidido por las máximas autoridades de la provincia, con directivos, trabajadores y empresas que apoyarán la reconstrucción del "Arnaldo Milián".

La miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en Villa Clara, Susely Morfa González, comentó las complejidades actuales del centro, afectado por falta de higiene, déficit de luminarias y deterioro general en su infraestructura.

Con el apoyo de 35 empresas estatales y 33 formas de gestión no estatal, comenzará la rehabilitación de 32 salas y seis salones de operaciones, como parte de una inversión ascendente a los 75 millones de pesos.

El Doctor Esteban Roig Caraballo, director de la institución, aclaró que micro pequeñas y medianas empresas, entidades estatales y también proyectos de desarrollo local apoyarán el proyecto de rehabilitación hospitalaria.

En tal sentido, la primera secretaria del Partido en Villa Clara reafirmó la necesidad de no solo mejorar la estructura interna, sino todas sus áreas exteriores, donde prima hoy el enyerbamiento, la falta de higiene y déficit de iluminación.

Por su parte Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora provincial, ratificó que este programa es mucho más amplio, y abarca instituciones de la Salud en otros municipios, así como el Hospital infantil y el Materno, entre otros.