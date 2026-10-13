Intercambia Valdés Mesa con jóvenes agricultores villaclareños

Así lo constató este martes el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, tras recorrer los viveros de posturas y buena parte de los sembrados que abarcan alrededor de 25 caballerías; de ellas, más de 50 hectáreas destinadas al tabaco tapado y al cultivo de la aromática hoja bajo el sol.

Acompañado por la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, el también miembro del Buró Político conversó con varias mujeres que laboran en el surco y con un grupo de jóvenes que ahora opera una flota de moderna maquinaria agrícola.

Valdés Mesa se interesó por la alimentación, el salario y las condiciones de vida de los trabajadores. Insistió en la necesidad de continuar multiplicando ejemplos como el de Negrín, un muchacho perteneciente al proyecto de los Jóvenes Guerrilleros de la Autopista, que ahora ofrece empleo y garantiza el sustento de 200 familias placeteñas y de la comunidad.

Durante el intercambio con el vicepresidente cubano, Antonio Subí Pérez, director de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella, de Villa Clara, expuso los sobresalientes resultados de la campaña tabacalera de la provincia y dijo que hoy se plantan 2000 hectáreas, uno de los mayores compromisos del país.

Al finalizar el encuentro, Valdés Mesa abrazó Yanier Negrín y lo felicitó por transformar un pasaje perdido en malezas en fértiles tierras que ahora son una auténtica postal de verdor y cubanía.