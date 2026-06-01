Intensas lluvias en la tarde de este domingo en Santa Clara

El máster Amaury Machado Montes de Oca, jefe del grupo de pronósticos del Centro Meteorológico Provincial del CITMA, informó a CMHW que no se descartaba la caída de granizos en algunas áreas, dada la intensidad del fenómeno.

Por su parte, Osmay García López, vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal, explicó a la ACN que integrantes del órgano de mando recorrieron los lugares donde se reportaron los principales focos de inundación y se movilizaron fuerzas y medios para atender las afectaciones.

Añadió que se realiza una evaluación de los daños en viviendas, infraestructuras y servicios, con el propósito de garantizar la protección de la población y la rápida recuperación de las zonas impactadas.

Las autoridades insisten en mantener la vigilancia ante la persistencia de las lluvias y posibles nuevas afectaciones, mientras se continúa la evaluación de los daños y la movilización de recursos para garantizar la seguridad de la población.