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Intensas lluvias en la tarde de este domingo en Santa Clara
Puente de Toscano y Martí en Santa Clara. Foto: Minoska Cadalso Navarro

Intensas lluvias en la tarde de este domingo en Santa Clara

Henry Omar Pérez, ACN

Lunes, 01 Junio 2026 06:25

Una tormenta azotó la capital villaclareña en la tarde de este domingo, con acumulados de 75 milímetros de lluvia en el centro urbano, acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento entre 40 y 50 km/h, superiores en algunas zonas de la ciudad.

El máster Amaury Machado Montes de Oca, jefe del grupo de pronósticos del Centro Meteorológico Provincial del CITMA, informó a CMHW que no se descartaba la caída de granizos en algunas áreas, dada la intensidad del fenómeno.

Por su parte, Osmay García López, vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal, explicó a la ACN que integrantes del órgano de mando recorrieron los lugares donde se reportaron los principales focos de inundación y se movilizaron fuerzas y medios para atender las afectaciones. 

Añadió que se realiza una evaluación de los daños en viviendas, infraestructuras y servicios, con el propósito de garantizar la protección de la población y la rápida recuperación de las zonas impactadas.

Las autoridades insisten en mantener la vigilancia ante la persistencia de las lluvias y posibles nuevas afectaciones, mientras se continúa la evaluación de los daños y la movilización de recursos para garantizar la seguridad de la población. 