Instalan paneles fotovoltaicos en policlínico de Quemado de Güines (+Audio)

En Quemado de Güines, el Policlínico "Mártires del 8 de abril" avanza hacia la autonomía energética gracias a la donación de un kit de nueve paneles fotovoltaicos. De esta forma el centro de salud asegurará el funcionamiento de sus servicios esenciales ante la actual contingencia energética.

El Doctor Yobani Contino Sosa, subdirector de Asistencia Médica en el territorio, ofreció detalles sobre esta iniciativa que ya se encuentra en fase de instalación.

«La semana pasada recibimos la donación de un kit de paneles solares por parte de un tabacalero del municipio de Placetas. Desde que llegó, nos encontramos inmersos en su proceso de instalación; de hecho, los paneles ya están colocados sobre el policlínico».

Contino Sosa también se refirió a los servicios que funcionarán con energía solar una vez concluido el montaje.

«Estos paneles vendrán a solucionar el suministro energético de áreas vitales como el servicio de urgencia, el almacenamiento de vacunas y alimentos, el laboratorio, la terapia, la sala de apoyo vital, observación, así como los cuerpos de guardia de enfermería y médicos. Estimamos que el sistema sea suficiente para cubrir toda esta demanda inicial. Una vez instalado todo y si comprobamos que la generación es suficiente, podríamos valorar la posibilidad de incorporar otros servicios».

Esta acción no solo representa un significativo ahorro energético para el centro asistencial, sino que eleva la capacidad de respuesta del sistema de salud en el municipio. La incorporación de estos paneles solares forma parte de los esfuerzos que hace el país por introducir fuentes de energías limpias y sostenibles en servicios de alta sensibilidad social.