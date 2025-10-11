Instalan nuevo transmisor para televisión digital estándar en Villa Clara (+Audio)

«Nuestros clientes deben reprogramar a partir de ahora la caja decodificadora en su televisor y sintonizar el canal 14; no obstante, durante varios días mantendremos los dos servicios en el aire, el 13 y el 14, para facilitar ese proceso», aseguró.

El funcionario dijo que ante cualquier dificultad usted puede llamar y aclarar sus dudas a los teléfonos 42206157 y 42208311.

«El nuevo transmisor donado por China para la televisión digital estándar tiene mayor potencia y cobertura», afirmó el director de Radio Cuba el centro del país.