Iniciarán en Santa Clara montaje de nuevo transmisor para mejorar la recepción de la televisión digital (+Audio)

“Informaremos oportunamente cuándo se producirá el tránsito, no obstante mantendremos por varios días los dos servicios en ambas frecuencias para facilitarle a nuestros clientes la reprogramación de las cajas decoficadoras”, afirmó Cárdenas.

El funcionario dijo que el nuevo transmisor tiene una mayor potencia y debe mejorar la recepción y cobertura de la televisión digital en la provincia.

Añadió que en los últimos días lograron activar la televisión digital de alta definición en las comunidades de Rancho Veloz, Guinia de Miranda y en la ciudad de Caibarién, además de la televisión digital estándar en el poblado de Jibacoa, todo ello gracias a transmisores donados por China.

“Una vez concluido los trabajos aquí en Santa Clara, comenzaríamos la instalación de la nueva tecnología para que se vea la televisión digital de alta definición en Corralillo, y la digital estándar en Cascajal, aseguró el director de Radio Cuba en Villa Clara.