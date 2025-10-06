CMHW
Iniciarán en Santa Clara montaje de nuevo transmisor para mejorar la recepción de la televisión digital (+Audio)

Abel Falcón Curí

Lunes, 06 Octubre 2025 14:20

El director de Radio Cuba en Villa Clara, Alfredo Cárdenas, declaró que en las próximas horas se iniciará el montaje del nuevo transmisor donado por China para sustituir el canal 13 de la televisión digital estándar por el 14.

“Informaremos oportunamente cuándo se producirá el tránsito, no obstante mantendremos por varios días  los dos servicios en ambas frecuencias para facilitarle a nuestros clientes  la reprogramación de las cajas decoficadoras”, afirmó Cárdenas.

El funcionario dijo que el nuevo transmisor tiene una mayor potencia y debe mejorar la recepción y cobertura de la televisión digital en la provincia.

Añadió que  en los últimos días lograron activar  la televisión digital de alta definición en las comunidades de Rancho Veloz, Guinia de Miranda y en la ciudad de Caibarién, además de la televisión digital estándar en el poblado de Jibacoa, todo ello  gracias a transmisores donados por China.

“Una vez concluido los trabajos  aquí en Santa Clara, comenzaríamos la instalación de la nueva tecnología para que se vea la televisión digital de alta definición en Corralillo, y la digital estándar en Cascajal, aseguró el director de Radio Cuba en Villa Clara.