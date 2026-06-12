Iniciará en Villa Clara temporada estival el próximo 27 de junio, con alternativas diversas

Del 27 de junio próximo y hasta el 30 de agosto, numerosas actividades se proyectan para celebrar la etapa, que está dedicada al centenario del natalicio de nuestro Comandante Fidel Castro.

Julio Gumá Amador, integrante principal de la Comisión Provincial de Recreación en Villa Clara, explicó que las iniciativas estarán acompañadas, en cada Consejo Popular, de medidas emergentes para posibilitar el disfrute de grandes y chicos.

Un verano atípico, donde se pondrán otras instalaciones a disposición de los vacacionistas. Entre ellas las piscinas y las instalaciones de Campismo, con reservas vendidas alrededor de 200, sólo en el Salto y Minerva.

Asimismo, de acuerdo al funcionario se habilitarán espacios en los municipios al centro de Cuba para que el pueblo disfrute del mundial de fútbol, con estrategias que prevén sortear la falta de fluido eléctrico. Entre ellos las solineras del territorio.

En reunión de la Comisión Provincial de Recreación, se conoció además que este verano 2026 en cada Consejo Popular de Villa Clara permanecerá activada la red juvenil comunitaria, que cuenta con siete proyectos en el territorio.

Vladimir Hernández Meneses, Jefe del Departamento Ideológico de la UJC en la provincia, destacó que con el apoyo de diversas instituciones del territorio, se activarán además centros recreativos para estimular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en medio de la compleja situación que atraviesa el país. Entre ellos el Somos Jóvenes.

Hernández Meneses agregó además, que en el mes de agosto se efectuará la ruta 100 horas con FIDEL, donde Jóvenes destacados recorrerán los 13 municipios de Villa Clara.

El reto es llevar a cada niño, adolescente y joven de la zona central ofertas gastronómicas y culturales.

Asimismo se programa la activación de las Brigadas de Instructores de Arte "José Martí", la Asociación Hermanos Saiz, y la red juvenil comunitaria en aras de posibilitar actividades que garanticen la alegría y el esparcimiento en este segmento etario.