Iniciará Correo en Villa Clara a partir de este miércoles el pago a los jubilados (+Audio)

“En estos momentos SEPSA traslada el efectivo a nuestras 79 unidades, incluye por supuesto el incremento monetario prometido a cada pensionado cubano con ingresos mensuales inferiores a los cuatro mil pesos”, aseguró Más Betancourt.
El funcionario afirmó que a esta hora imprimen las nóminas electrónicas para no paralizar el servicio si ocurriese un apagón en algunas de sus sucursales.
No obstante, advirtió, “que todos no podrían cobrar el mismo miércoles día 20 de agosto y para ello están establecido 15 días para hacerlo”.