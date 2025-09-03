Comienza curso escolar Escuela Regional "Marta Abreu" de Villa Clara

El plantel cuenta con 154 trabajadores y todos los aseguramientos logísticos y docentes para desarrollar un período lectivo de excelencia, además del remozamiento de algunas instalaciones para una mayor comodidad de los educandos, aseguró en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias Odalys Soler Ignacio, directora del centro.

Esencial ha sido el apoyo de las autoridades, la comunidad, los padres, empresas del consejo popular y nuevos actores económicos para mejorar la estancia de nuestros niños, tanto en la organización de actividades como en el aporte de recursos de primera necesidad, añadió la directora.

Está diseñado dentro del plan de estudios incluir actividades deportivas y artísticas que complementan la atención integral y que en experiencias anteriores han demostrado excelentes resultados como las Olimpiadas Regionales del Deporte, con sede en la escuela, y galas culturales con el talento propio de los alumnos, explicó Mildred López Calero, secretaria Docente de la institución.

Erick Roche Camacho, subdirector de enseñanza primaria, informó que un espectáculo fue diseñado para recibir a los estudiantes este martes con manifestaciones circenses, teatrales y de música, para que desde el primer momento los niños sientan alegría de volver a este centro que también es su casa.

Marisleidys Fernández Frómeta, madre trabajadora de 30 años, contó que su experiencia fue dura cuando diagnosticaron a su hijo con una parálisis cerebral de implicaciones físico-motoras, pero encontró este lugar maravilloso donde nunca pensó que encontraría tanto amor para el niño, el cual hoy comienza su tercer grado y gracias a la escuela y al sistema de salud cubano se encuentra mucho mejor.

La alumna de séptimo grado Liuvis de la Caridad Gattorno Sánchez conmovió el auditorio al explicar que hace siete años llegó a la Regional "Marta Abreu" en silla de ruedas y sin esperanzas de volver a caminar, pero el esfuerzo de fisioterapeutas, rehabilitadores y su propia voluntad cambiaron esa realidad, siendo capaz en este momento de andar sin ninguna ayuda y multiplicando sus sueños de futuro.

Este centro dedicará el curso escolar 2024-2025 al centenario del Comandante Fidel Castro Ruz, creador del proyecto de las tres escuelas regionales existentes y principal artífice de la masificación de la enseñanza especial hasta cada necesitado en cualquier rincón del país.