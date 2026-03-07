Ingresan muchachas villaclareñas a la Federación de Mujeres Cubanas (+Audio)



Como parte de las actividades en Villa Clara para celebrar el Día Internacional de la mujer, un grupo de muchachas de esta provincia recibieron el carné que las acredita como integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas.

El encuentro tuvo lugar en el Museo y Monumento a la Acción contra el Tren Blindado, uno de los escenarios de la Batalla de Santa Clara, liderada por el Comandante Ernesto Che Guevara a fines de 1958.

La ocasión, matizada por sentimientos de compromisos y muchas emociones, fue propicia para resaltar el rol de la FMC en la lucha por la igualdad y la equidad y de todos los derechos de las féminas en nuestra isla, resaltó Mayelín Díaz Rodriguez, secretaria general de la organización en el territorio central.

Seguir el legado de mujeres símbolos de nuestra Patria, el compromiso con nuestro proyecto social y el orgullo de integrar desde este momento las filas de la Federación de Mujeres Cubanas como representante de las voces e intereses de las hijas de esta tierra, fue el sentir de las jóvenes que recibieron el carné.

Entre ellas Brianna Rodríguez Casas, Liset Rosario Estrada, Dayency Vázquez Fuentes y Anyeli Feo Pérez.

«Me siento muy alegre, porque a pesar de las condiciones del país, podemos hacer mucho más, defender esta Revolución y sus conquistas, ser fieles a héroes y mártires, seguir el legado de las mambisas y de las mujeres que nos antecedieron», dijo Brianna.

Por su parte, Liset Rosario y Dayenci señalaron: «Mi compromiso es apoyar a la Patria, participar en las actividades de la Federación de Mujeres Cubanas y respaldar a la Revolución, en estos momentos de dificultad, para mí representa un honor ser una mujer cubana, defender nuestros derechos y a nuestra Revolución, porque esta es una organización que defiende nuestros derechos, las mujeres somos protagonistas en todos los sectores».

Entretanto, Anyeli consideró que «la FMC representa nuestros intereses y siempre vamos a seguir luchando en esta organización por nuestro país».

Yadira García Pérez, funcionaria ideológica de la FMC Provincial, puntualizó la trascendencia de este acto que suma una fuerza joven a la organización, en interés de renovarla y adecuarla a los nuevos tiempos.

Y finalmente enfatizó: «a pesar de las necesidades y del bloqueo, dar amor, transmitir confianza, mantener la unidad, a lo que siempre nos llamó nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, que unidos nadie nos podrá vencer».