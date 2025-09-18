CMHW
Fotos de la autora

Ingresan jóvenes villaclareños a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media

Lisandra Borges Pérez

Jueves, 18 Septiembre 2025 09:31

El Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara de la ciudad de Santa Clara acogió el acto de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

En este lugar histórico y sagrado de la Patria, estudiantes del primer año de la formación pedagógica, así como de las enseñanzas preuniversitaria, deportiva y artística ratificaron su compromiso de ser fieles continuadores de la obra de la Revolución y mantener vivo el legado de los líderes del movimiento estudiantil cubano.

Presidieron el acto Idalsis Fabré Machado, funcionaria del Partido en Villa Clara que atiende la esfera social, Hermes Germán Aguilera Pérez, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia y Yamilé Herrera Alfonso, directora general de Educación en el territorio.