Informe de rendición de cuentas de la gobernadora villaclareña ante el Consejo Provincial del Poder Popular

La Constitución de la República reconoce en su Artículo 170, que en cada provincia rige un Gobierno Provincial del Poder Popular que funciona en estrecha vinculación con el pueblo y está conformado por un Gobernador y un Consejo Provincial, se define además que los órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre la base de los principios de la democracia socialista donde los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación periódicamente y que el pueblo controla la actividad de estos, de conformidad con lo previsto en la ley.

La rendición de cuenta e información de la gestión de la Gobernadora se refrenda en el artículo 177 de la Constitución de la República y en el Artículo 112, de la Ley 138 “De Organización y Funcionamiento del Gobierno Provincial”

En correspondencia con lo anterior, el Consejo Provincial, aprobó por unanimidad mediante el acuerdo 243, la realización de la rendición de cuenta e información de nuestra gestión ante el Consejo Provincial, así como los aspectos en los que se debe centrar la información.

Para la elaboración del informe tuvimos en cuenta el cumplimiento del plan de medidas elaborado para cumplimentar o dar solución a los aspectos que fueron señalados en la rendición de cuenta del Gobernador durante el 2023 y que han constituido punto de partida en nuestra gestión, se tuvo en cuenta además los resultados de la visita Parlamentaria y el acuerdo X-74, relacionado con la rendición de cuenta del Gobierno Provincial a la ANPP.

Se aseguró dentro de la estrategia de comunicación, las acciones que permitieron la publicidad de las actividades planificadas para el desarrollo de este acto, como son, publicación de la información en el Periódico Vanguardia, Portal del Ciudadano y Programa Patria de la CMHW, de igual manera se informó al PCC, organizaciones de masas, estudiantiles y la Administración Provincial.

El sistema de trabajo diseñado, ha estado sustentado sobre la base de las líneas, programas, proyectos y acciones que se conciben desde la Estrategia de Desarrollo Provincial y en cuya gestión asumimos como principio, el cumplimiento de los Pilares de Trabajo en la gestión gubernamental, las acciones implementadas sobre las Ideas, Conceptos y Directrices derivadas del 8vo Congreso del Partido, las Líneas y acciones del continuo perfeccionamiento del Poder Popular y la implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el 2024. Rendimos cuenta ante el Consejo Provincial sobre nuestra gestión en los aspectos que se relacionan a continuación:

Valoración del cumplimiento e implementación de la Constitución y las leyes.

Resultados de la gestión de Gobierno basado en ciencia e innovación, la Estrategia de Desarrollo Territorial y los Proyectos de Desarrollo Local.

La atención a los planteamientos de los electores y la atención a la población.

Atención a las proyecciones de gobierno para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía, con énfasis en los indicadores que aportan a la estabilización macroeconómica y a la producción de alimentos.

Principales resultados en los Programas de Educación, Salud, Atención Social, Transporte, Vivienda, con énfasis en el Hidráulico.

Cumplimiento del encargo constitucional sobre el estrecho vínculo con el pueblo.

Desarrollo:

Para el cumplimiento de nuestras atribuciones, nos hemos asistido de la Entidad Administrativa, la Secretaría del Gobierno y los Grupos Temporales, identificando como prioridad, el funcionamiento de los órganos del Gobierno Provincial, la Administración Provincial y los Consejos de la Administración, el fortalecimiento de la actividad ejecutiva administrativa, la atención a las acciones de coordinación y cooperación con los municipios, respetando su autonomía y la estrecha vinculación con el pueblo. Las principales acciones desplegadas para ejercer nuestro vínculo y el de los principales cuadros del Gobierno Provincial con la base se concretaron en:

Visitas de vínculo con los delegados en sesiones de las asambleas municipales.

Visitas de intercambio con los Consejos de la Administración Municipales, con la participación de cuadros y especialistas provinciales y la participación de presidentes de Consejos Populares y delegados de todos los municipios, con el objetivo de evaluar temas relacionados con la solución de planteamientos, la producción de leche, la bancarización y el enfrentamiento a las ilegalidades e indisciplinas sociales con énfasis a los altos precios.

Intercambio con productores y titulares de los nuevos actores económicos.

Control a las obras donde se ejecutan acciones de inversiones, reparación y mantenimiento en diferentes sectores, con énfasis en los relacionados con el Programa hidráulico, la agricultura y las acciones para avanzar en las fuentes de energía renovable.

Control a las actividades que más opiniones negativas se generan por la población como son los puntos de embarques de pasajeros (Puntos de recogidas, terminales de ómnibus), centros de salud como hospitales para la atención a pacientes psiquiátricos y hogares de ancianos.

Intercambios en las comunidades

Control al Plan Turquino en atención al programa de vivienda y abasto de agua.

Para ejercer nuestras atribuciones como órgano ejecutivo-administrativo, han constituido un espacio para debatir y buscar elementos desde la administración para la toma de nuestras decisiones el desarrollo de las reuniones con la entidad administrativa. Se han analizado entre los principales temas, las respuestas pendientes de las visitas Gubernamentales y derivadas de las reuniones de Gobernadores, el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades, los altos precios, la atención a los planteamientos, los resultados de los programas de la Agricultura, Materno Infantil y se han socializado y evaluado el cumplimiento de nuestras Indicaciones. La dirección de la Administración Provincial, ha constituido prioridad, concretándose de manera particular el vínculo nuestro y de los principales cuadros del Gobierno con los Consejos de Dirección, la preparación metodológica a los Secretarios de actas, el control a las entidades por parte de los grupos temporales. He emitido en la etapa 32 indicaciones, 101 resoluciones y 6 Instrucciones y 51 decisiones, hemos asegurado la participación de directores de la Administración Provincial a 7 sesiones de asambleas municipales del Poder Popular, 34 consejos de la administración, 3 consejos populares y 9 a otros espacios de chequeos, todos solicitados por los Presidentes de las AMPP e Intendentes municipales.

El Consejo Provincial ha funcionado de manera estable, hemos realizado hasta la fecha 13 reuniones, de ellas 11 ordinarias y 2 extraordinarias, cumpliéndose con el 100% de las planificadas, la asistencia promedio ha sido de un 98 %. En la etapa se han adoptado un total de 268 acuerdos, de ellos cumplidos 191 y 77 en fecha de cumplimiento. Se han analizado un total de 115 temas, siendo como promedio 9 por cada reunión. Consideramos que se avanza en el funcionamiento del órgano, faltando aún mayor intencionalidad para lograr la participación activa de todos sus integrantes, la calidad de los informes que se presentan y la divulgación de los acuerdos que se generan.

Realizamos un sistemático control y seguimiento al cumplimiento de las 93 indicaciones emanadas de las cuatro visitas Gubernamentales, de ellas 91 están cumplidas para un 97,8% y 2 incumplidas, relacionadas con la realización de acciones de reparación y mantenimiento en la Escuela “Primero de Mayo" del municipio de Santa Clara, de la 3era visita y de la 4ta, el análisis de las fuentes contaminantes del río Sagua, encauzando acciones dirigidas a su eliminación. En ambas indicaciones se ha trabajado, pero sin lograr su solución definitiva.

De igual manera hemos atendido los señalamientos de las 6 visitas del Comité Central a 5 de nuestros municipios, la visita Parlamentaria, así como las recomendaciones derivadas de la Rendición de Cuenta a la ANPP, para lo cual emitimos las Indicaciones 13, 18 y 23, implementando un Plan de acciones para la trasformación de los problemas identificados, que chequeamos desde nuestro sistema de trabajo.

Hemos atendido con intencionalidad la gestión de la Estrategia de Desarrollo Territorial, que cuenta con 8 líneas y abarca 78 programas, 320 proyectos y 782 acciones. Todos los municipios cuentan con las Estrategias de Desarrollo aprobadas por las AMPP. Existen 234 proyectos de Desarrollo Local (PDL) aprobados en los Consejo de Administración Municipal (CAM) con representación en los 13 municipios.

Los titulares de los PDL son 96 del sector estatal representando el 41% y 138 del sector no estatal que representa el 59%. Predominan los PDL económicos productivos, alcanzando 202 que representan el 86 % del total de proyectos aprobados, 25 socioculturales, 5 de desarrollo e innovación y 2 medioambientales. Los principales impactos se logran en las producciones de alimentos con 130 PDL que representa el 56.8%, así como las producciones industriales y manufactureras 54 (23%). Se han cancelado 30 Proyectos y no se ha logrado que todos aporten a la economía de los territorios.

Se avanza en la proyección de los municipios y provincia para la descentralización de competencias, se logró la creación de Empresas Agroindustriales en 11 municipios y se trabaja en la creación de las Empresas de Higiene Comunal en los 13 municipios. La Contribución Territorial para el Desarrollo Local tiene un plan de recaudación anual a disposición de los CAMs de 207 millones de pesos, y hasta octubre de 171 millones, se recaudan 231,6 millones de pesos, con sobrecumplimiento de 60,6 millones de pesos.

El avance en las metas de las Estrategias de Desarrollo Territorial, se alcanza desde la gestión gubernamental basada en ciencia e innovación, se reconoce la necesidad de elevar la cultura de la innovación en directivos, funcionarios y trabajadores, así como, ganar en que el Consejo Técnico Asesor sea cada vez más una herramienta de trabajo para buscar soluciones a los problemas. El avance en las metas de las Estrategias de Desarrollo Territorial, se alcanza desde la gestión gubernamental basada en ciencia e innovación, se reconoce la necesidad de elevar la cultura de la innovación en directivos, funcionarios y trabajadores, así como, ganar en que el Consejo Técnico Asesor sea cada vez más una herramienta de trabajo para buscar soluciones a los problemas. Ha sido determinante el vínculo logrado entre los órganos del Gobierno Provincial, los municipios, las entidades, la Dirección de Desarrollo Territorial, el Consejo Técnico Asesor, el Polo Científico Productivo y el Consejo Provincial de las Ciencias Sociales y Humanísticas, con un importante papel coordinador de la Delegación Provincial del CITMA.

Aumenta en una entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación y llegan a 15, todas en sectores de prioridad. La empresa SICTE SA de la UCLV realiza más de 130 contratos, conectando el conocimiento con la economía y la sociedad. Fue constituida la Sociedad Mercantil Parque Científico Tecnológico de Villa Clara de base industrial.

En desarrollo formando parte del Plan de Ciencia 484 proyectos, de los que 180 (37,2 %) son de investigación-desarrollo y 304 de innovación (62,8%), 450, el 92,9 % vinculados a sectores estratégicos, con financiamiento ascendente a 88 millones 933 mil 500 pesos, el cual es superior en 2,5 veces a lo destinado por igual concepto en el año 2023, sin embargo, el porciento de financiamiento destinado al desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación a partir de las utilidades empresariales está por debajo de las potencialidades y necesidades. Están identificados 126 resultados por líneas de la EDP, 107 de innovación y 19 de validación, cumplidos por encima del 88 % al concluir octubre.

La atención a los planteamientos de la población, ha sido objeto de análisis en 4 reuniones del Consejo Provincial adoptándose 15 acuerdos, lo he analizado en 4 reuniones con la entidad administrativa y he realizado recorridos por los municipios con la participación de los directores provinciales de las entidades implicadas con planteamientos pendientes de solución.

Al cierre de octubre, de los planteamientos de mandatos anteriores, nos encontramos al 99,78%, del XVII Mandato tanto por procesos de rendición de cuenta como por despachos, se han solucionado 62 mil 806, de ellos 6 mil 500 de enero de 2023 a la fecha, lo que ha permitido avanzar de un 75,6% a un 92,5%, quedando 2403 planteamientos en explicadas las causas de no solución y 1623 pendientes de solución. En el presente mandato se han solucionado 6 mil 824 para un 69,4%. Los organismos más implicados son: Comunales, Empresa Eléctrica, Acueducto y Alcantarillado, Salud, Transporte, Comunicaciones y Vivienda. En los recorridos de los diputados con los electores se acumulan un total de 777 planteamientos, han sido solucionados 291 para el 61%, los inscriptos en el plan de la economía en el año 2024 fueron 759 y se han resuelto hasta el cierre del tercer trimestre 154 para un 31% y un 20,3% con relación al plan del año.

La sistematicidad y el rigor en la evaluación del tema nos ha permitido avanzar y no mantenernos estancados, pero las limitaciones de recursos y financiamiento del presupuesto del Estado para respaldar la solución de los principales planteamientos pendientes relacionados con reparación de calles y caminos, erradicación de zonas de bajo voltaje, sustitución de postes y tendederas; dificultades con el abasto de agua, obstrucción de alcantarillado y la transportación de pasajeros; son las causas esenciales de los bajos porcientos de solución, unido a la necesidad de eliminar la superficialidad en los análisis por parte de los principales cuadros administrativos y de ejercer un mayor control desde la Entidad Administrativa del Gobierno Provincial. Con relación al primer proceso de rendición de cuenta del XVIII mandato recién concluido, se realizaron el 100% de las reuniones planificadas (5 mil 354). La asistencia se comportó al 77.3%. El promedio de planteamientos por reunión fue de 1.7. Se realizaron un total 7916 planteamientos de ellos 2105 planteamientos administrativos para el 26.5% del total y 5811 de masas para el 73,5%. Con mayor cantidad de planteamientos los municipios de Placetas, Santa Clara, Santo Domingo, Ranchuelo y Manicaragua. Aseguramos la participación de 4770 Directores y 15983 otros funcionarios y directivos. De manera especial exigimos la participación de los 113 directores provinciales que fueron solicitados para asistir a reuniones de preparación y de rendición de cuenta, en nuestro caso como Gobernadora participamos en 15 reuniones. La atención a la población también ha sido un tema a priorizar con análisis sistemáticos tanto en la entidad administrativa como en el Consejo Provincial. A partir de la estrategia trazada ante la contingencia energética, decidimos atender, en el gobierno, los casos de la población, con necesidad de combustible para situaciones de salud, lo que trajo consigo en la última etapa un ascenso en los casos recibidos. En el transcurso del año 2024 se registraron 2749 y en los municipios 6355. Las principales tendencias de las insatisfacciones de la población están relacionadas con madres con tres o más hijos incluidas en la Política Demográfica, baja disponibilidad de los recursos y mala calidad en terminación de algunas obras; las obstrucciones en los registros, salideros, ciclos prolongados de agua, dificultades en la distribución de agua por pipas; en el servicio eléctrico y quejas por apagones prolongados.

En mi sistema de trabajo ha constituido prioridad la atención a las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, emití la Indicación # 2 con el objetivo de asegurar el proceso de implementación, se realizaron recorridos en los 13 municipios con la presencia de las direcciones de las AMPP, el CAM, Presidentes de Consejos Populares, Diputados, Presidentes de las Comisiones Permanentes, Delegados y Directores Municipales. Fueron aprobadas 151 acciones, de ellas 97 están cumplidas que representa el 64.2 %, mientras que 54 no han logrado cumplirse hasta la fecha. El Consejo Provincial ha analizado en 5 ocasiones el tema de forma integral y a partir del rediseño del plan de temas se ha logrado sistematicidad en la evaluación del cumplimiento de los objetivos, evaluándose estos en 25 de los temas presentado con énfasis en la evaluación de las informaciones al órgano por los principales cuadros administrativos.

El control y seguimiento a los resultados económicos y sociales del territorio ha constituido prioridad en el trabajo. Las ventas netas de bienes y servicios del territorio alcanzan un valor de 22978.7 millones de pesos, para un cumplimiento de un 95%, se ejecutan 1206.7 MMP por debajo de lo planificado, crecen en 1976.3 millones de pesos más, respecto al 2023. Las utilidades antes de impuesto alcanzan 2248.3 millones de pesos para un 77.90% de cumplimiento, que representan 636.3 millones de pesos menos de lo planificado. En comparación a igual período en el año anterior decrece en 60.43 millones de pesos. No alcanzan las cifras planificadas 38 empresas que representan el 27.5% del total de empresas del territorio, 4 empresas más que el año anterior.

Cierran con pérdidas 16 empresas que representan el 11.5% de las 138 empresas del territorio, mismo número que en 2023, ellas son: MINAG 2, MITRANS 2, MININT 1, MINFAR 1, CGP 3 y AZCUBA 7.

De un total de 200 producciones físicas planificadas, 156 incumplen el plan, que representa el 78.0% del total: la producción de alimentos con 131 producciones físicas, de ellas incumplen el plan 102, un 77.9%, la industria, de 69 productos, incumplen el plan 55 para 79.7 y la producción local de materiales de construcción de 21 renglones planificados, 16 incumplen el plan para el 76.2 %. La Circulación Mercantil Minorista de Bienes y Servicios se ejecutaron 4 mil 673 millones de pesos (- 112.3 millones) para 97.7 % de cumplimiento.

Las producciones o servicios con destino a la exportación, acumulan Mil 060.1 millones de pesos de un plan de 873.0 millones de pesos, para un cumplimiento de 121.4%, lo cual representa en valores 187.1 millones de pesos más, que obedece fundamentalmente al sobre cumplimiento de la Chatarra, principalmente la de Cobre, al Tabaco Beneficiado y los Servicios Médicos en Fronteras. El mapa de exportaciones cuenta con 115 bienes y 32 servicios (45 consolidados, 25 en desarrollo y 45 productos en fomento).

En relación al presupuesto aprobado, se sobrecumple la recaudación de Ingresos al Presupuesto, tanto los Ingresos Cedidos como los Participativos, se obtiene Superávit de 120 millones de pesos mostrando una reducción con respecto a lo planificado de 773 millones de pesos. Los gastos corrientes de la actividad presupuestada ascienden a 7,127 millones de pesos, se ejecutan al 101 %, con sobre ejecución de los gastos de 73.3 millones de pesos. Durante el año se ha trabajado en 46 barrios, realizando 54 acciones, con un monto de 40,1 millones de pesos, el 63% del plan anual, no obstante, no se logra el impacto esperado en las trasformaciones sociales, duraderas y la participación popular.

Especial atención he dedicado a la marcha de las acciones para la bancarización, con un chequeo sistemático a sus resultados, logrando con cierre octubre que de los 55 mil 667 actores económicos, operen con cuentas bancarías fiscales 37 mil 895, el 51 % tiene saldo cero y no operan cuenta bancaria 18 mil 767 (50,8%), siendo el sector de los campesinos donde se centra el 78 % de las cuentas bancarias fiscales pendientes. Se han entregado 1 millón 151 mil 848 de tarjetas magnéticas de débito red, 162 mil 063 más que el 2023. Se han domiciliado Mil 333 nóminas, 760 más que igual periodo anterior, el 59 % del total. Se incrementan los usuarios del Virtual Bandec a Mil 402 y de los servicios de la banca remota a 2 mil 980. Están aprobados, 28 mil 829 códigos QR, el 53 % de los actores con condiciones. Por las instalaciones de Joven Club se han implementado un total de 3 mil 319 códigos en los municipios. Se recontratado solo el 82 % de los servicios bancarios con actores económicos no estatales. Se han cobrados 13 mil 325 multas más por las plataformas por un importe de 7 millones 189 mil 300 más en el 2024. La red Minorista del Comercio es el sector que más se avanza:

De los 2 mil 484 establecimientos, Mil 679 tienen habilitado el pago electrónico por Enzona y Mil 862 por Transfermóvil.

Las 20 tiendas de ventas de materiales de la construcción disponen con terminales de puntos de venta instalados (TPV), solo una no lo está usando.

Se habilitan 2 mil 137 caja extra por Enzona y Mil 338 por Transfermóvil.

Cuentan con 2 tiendas virtuales (un MAI y un Mercado Ideal).

He trabajado con mucha exigencia en la gestión de la administración tributaria para lograr disminuir el déficit fiscal, lográndose recaudar 7 millones 599 mil 7 pesos, para un 105.4 %. Se registra una deuda de 161.8 millones de pesos: 18.9 millones de pesos en Personas Jurídicas y 142.9 millones de pesos en Personas Naturales. Se han revisado 16 mil 11 TCP y Mil 022 personas jurídicas detectando deuda por valor de 283.7 millones de pesos. Se detectaron 34 ilegales y se le aplicó multas por 153.3 miles de pesos. Se fiscalizaron 57 MIPYMES con pérdidas determinándose en 6 deudas de 822.7 miles de pesos. Por importaciones se ha determinado deudas de 84 millones de pesos, cobrados 64.2 millones de pesos. En el monitoreo del aceite se depositó en banco más de 6 millones de pesos. Se registran 756 regulaciones migratorias, con 129,4 millones de pesos, se ha desregulado 148 contribuyentes con 41,8 millones de pesos. Se han aplicado 624 multas por no tener y no operar las Cuentas Bancarias y se han presentado a la Fiscalía 5 expedientes de denuncia por evasión fiscal: 4 de Personas Naturales y 1 Persona Jurídica. Como parte de las acciones para perfeccionar el registro y determinación de las fichas de costos de las formas de gestión no estatal, para evitar la subdeclaración y evasión fiscal, se revisaron 7 mil 830 fichas, de ellas 209 de FGNE y en 14 Mipymes la aplicación de la Res 209, con enmarcamiento del margen de utilidad.

En este tema aún persiste debilitamiento de los equipos contables por la fluctuación de personal en el sector presupuestado y en las direcciones de Finanzas y Precios, lo que constituye una real amenaza a la calidad de procesos complejos y determinantes en la recuperación económica, como son el enfrentamiento a la subdeclaración, evasión fiscal, precios y la bancarización.

Se identifican como principales deficiencias en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de la Economía y la Ley del Presupuesto, la gestión ineficiente del sistema empresarial que se manifiesta en el incumplimiento de las principales producciones físicas y las empresas con pérdidas económicas, los insuficientes encadenamientos productivos de las entidades estatales con los nuevos actores económicos, la deficiente ejecución del proceso inversionista.

Una de las situaciones más complejas enfrentadas durante el año ha sido la contingencia energética, para lo cual establecimos un sistema de trabajo que nos permitió con la unidad de todos los factores, la instalación de 20 bombas solares de abasto de agua, se culminó la construcción de parque solar fotovoltaico La Criolla (4,4 MW) en el municipio de Santo Domingo, se construye parque solar fotovoltaico Bermejal (21.9 MW) en Santo Domingo y Roja Remedios (21,9 MW), se logra la recuperación de energía (1 GW), se comienza la construcción batalla de Santa Clara a partir del cobro de tendederas y control al robo de electricidad, se Incorpora a la matriz energética de la provincia 253 kW de potencia solar fotovoltaica (7 entidades y 4 clientes privados), se controla la aplicación del incremento de la tarifa a los 11630 clientes residenciales que consumen más de 500 kW, se producen e instalan 20 dispositivos encuestadores inteligentes para controlar la energía a los clientes mayores de 500 kWh, se controla la aplicación del incremento de la tarifa a 60 Mipymes que consumen más de 500 kWh. se intencionan acciones de reparación de la hidroeléctrica y se construyó con la Forestal una Astilladora la cual produce diario 16 Tn de biomasa forestal la cual generaría 2.4 MW hora.

La producción de alimentos en general y los resultados de los Programas de la Agricultura, han sido centro de atención, con un seguimiento y control semanal que nos ha permitido obtener los resultados siguientes:

Se ha entregado hasta la fecha 8 mil 236.4ha de tierras ociosas que representa el 46% de lo previsto. Existen 184 entidades con autoconsumo y 127 entidades con nuevas solicitudes, que abarca un área de 8 mil 273ha.

Los Cultivos Varios de 173 mil 576ton a contratar se logró 191 mil 116 para un 110%.

En el Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, avanza en los siguientes indicadores, se logran 20.8m²por habitantes a alcanzar en el año, se construyen 30 Organopónicos rústicos y los 30 mil 922 canteros existentes están sembrados el 99%. En la agricultura familiar se incrementan 549 nuevos patios y parcelas alcanzando la cifra de 95 mil 396 patios totales en la provincia. De 459 módulos pecuarios a crear, existen 503, el 110%. En el arroz de 6 mil 900 toneladas a cosechar para el año, se ha logrado 6 mil 102.3tn y se continua en cosecha sin problema para su cumplimiento.

Para la Campaña de Frío la provincia planifica sembrar 37 mil 657.32ha, Viandas 11 mil 772.98ha, Hortalizas 12 mil 524.05ha, Granos 12 mil 721.35ha y Frutales 638.94ha. Al cierre del mes de octubre se logran plantar 14 mil 822.05ha de 14 mil 720ha para un 101%.

La existencia de cultivos rústicos para cumplir la demanda tiene un plan de 31mil 761.47 ha, de ellas 21 mil 619.53ha para la Provincia y 9 mil 946.54ha para la Capital. Hasta la fecha existen 23 mil 574.11ha lo que no nos permite cumplir ambas demandas.

Se encuentran funcionando 38 minindustrias. De las 24 mil 150 ton de hortalizas a producir se logran 21 mil 872t para el 91%. En el Programa porcino hasta octubre de Mil 308 t de carne a producir para el año, de un plan de 1010 t se logran 1208.4t para al 120 %. Muy lejos de satisfacer la demanda. La producción de huevos de 68 millones 401 mil huevos se alcanza un real de 29 millones 980 mil huevos con 38 millones 421 mil huevos por debajo. La causa fundamental ha sido por déficit de materias primas para la elaboración de piensos. De 333.2 t de carne ganado menor a producir se logra 286.2tn, para el 86%. En el programa ganadero de un plan de 35 millones 399 mil 700 litros de leche se entregan 19 millones 992 mil 100 litros para el 56%. En la entrega de Carne de 8 mil 974.4 t, se entregan 6 mil 252.2t, el 70%, se dejan de entregar 2722 t.

En el ejercicio al uso, tenencia y explotación de la tierra, se detectan 24 mil 945 ilegalidades, resueltas 19 mil 671, para un 79%, pendientes 5 mil 274, en los mayores atrasos inciden los municipios de Manicaragua con Mil 462, Ranchuelo con Mil 277, Placetas con 684, Santa Clara 581, Camajuaní 482, Sagua 231, Remedio 203 y Encrucijada 193. Se concluyó el control integral a la existencia de ganado mayor y su registro, de 21 mil 386 propietarios se han visitado 20 mil 328, detectándose 24 mil 644 ilegalidades, resueltas 22 mil 443 para el 91%.

Considero que aún, cuando desde el sistema de trabajo se ha controlado las acciones para avanzar en los programas de la agricultura, no se ha logrado la necesaria integración de todos los factores, nos ha faltado exigencia y control para transformar el proceso de contratación de las producciones, el incremento del acopio estatal, en el funcionamiento de los Comité de Contratación de productos agropecuarios , en la organización de la comercialización y el avance en la recuperación del fondo agrícola y producción de las empresas estatales.

En el programa azucarero, se produjo 21 mil 781 ton azúcar para el 37% de cumplimiento del plan, el azúcar refino se cumplió al 24% con 9 mil 089.3 ton, el alcohol 15 mil 549 Hl para el 27 % y la meladura 4 mil 285.14 ton para un 22.5 %. El plan de siembra de caña hasta la fecha: de 9 mil 334.7 ha, se han sembrado 2 mil 604.77 para el 28 % de cumplimiento. En este programa no he logrado los resultados necesarios faltándonos exigencia para lograr incrementos en los volúmenes de siembra, el rendimiento agrícola y la eficiencia industrial.

Para la atención al programa de prevención social, se cuenta con una plantilla aprobada de 1517 trabajadores sociales, cubiertas 1071, existen circunscripciones sin trabajador social. Se destinan del presupuesto del Estado para respaldar la asistencia social, 520 millones 534mil 700 pesos, protegiéndose 15 mil 528 núcleos, con un total de 32 mil 707 beneficiarios.

Existen 53 comunidades en transformación en las cuales conviven 28 mil 086 familias con 56 mil 071 convivientes, de ellas en situación de vulnerabilidad 6 mil 007, son beneficiarias con prestaciones económicas de la asistencia social mil 977 familias y ha sido protegida con la entrega de recurso 2 mil 181. Se han entregado 329 subsidios para la construcción de viviendas. Se benefician 713 madres de tres o más hijos, 605 con entrega de recursos y 253 con prestaciones monetarias, se han incorporado al empleo 154, se otorgaron 59 círculos infantiles y 23 entrega de viviendas. De las 4 mil 253 personas sin vínculo laboral se han incorporado 705 al sector estatal 331 y al no estatal 354. Constituye un tema no resuelto las insuficiencias en el funcionamiento de los grupos de prevención y atención social y la participación popular, así como la baja ejecución del presupuesto asignado.

En el programa de la vivienda, se terminan hasta el mes de octubre un total de 420 viviendas que representa el 60% del plan del año. Contamos con 46 viviendas terminadas que no reciben el certificado de habitable al no contar con servicio eléctrico (44) y por no contar con servicio de acueducto y alcantarillado (2). En el programa de Rehabilitación se terminan 259 acciones constructivas de las 585 previstas, de conservación se terminan 3 mil 603 acciones. Se han solucionado 39 pisos de tierra o en mal estado, de modo acumulado 282 y pendientes Mil 204. Se han resuelto hasta la fecha 53 mil 318, el 97.6% de las afectaciones climatológicas, quedan pendientes mil 286, de ellas 551 derrumbes totales de viviendas, 525 parciales, 2 techos totales y 208 afectaciones en tipología 1. La producción local de materiales de construcción se ha ido fortaleciendo, tributan al programa 32 empresas y UEB, 157 TCP y trabajadores a domicilio, así como 12 Mipymes. Están funcionando 164 talleres. Se trabaja para rescatar y crecer en las producciones con arcillas ladrillo, tejas rasillas, losas para piso entre otros. De 21 renglones planificados, 16 incumplen el plan para el 76.2 % y 5 cumplen, con respecto al año 2023 decrecen 19 para un 90.5 % y 2 renglones crecen.

Los cumplimientos de los planes antes expuestos no impactan favorablemente en el mejoramiento del fondo habitacional y en el cumplimiento de la política aprobada por el limitado alcance de estos, debiendo la provincia buscar nuevas fuentes de financiamiento y elevar la producción de materiales locales de la construcción específicamente los vinculados al barro, a través de la actualización de los programas municipales.

En cuanto al programa de Recursos Hidráulicos, los indicadores alcanzados aun cuando avanzan con respecto al 2023, están distantes de lo deseado y de las necesidades reales de nuestra población. No obstante, en medio de situaciones económicas muy difíciles ya funciona en Santa Clara los nuevos equipos de bombeo del sistema de Palmarito que benefician a 110 mil habitantes, el 60% de la población del municipio cabecera. En el sistema Minerva-Ochoíta se trabaja de forma acelerada en la instalación de los nuevos equipos de bombeo, 5 en total, en ochoita se concluye el montaje de la 1ra bomba de las 3 a colocar y se espera el arribo a la provincia de los 2 restantes y en la estación de bombeo Minerva se está acometiendo una reparación capital en todos sus objetos de obra, para después comenzar el montaje de las 2 bombas nuevas una vez arriben al territorio. Comenzó la ejecución del expreso Caracatey que beneficiará a 2 mil habitantes y se comenzará este año el expreso Santa Catalina.

Se trabaja en la Conductora a Mataguá, que beneficia a 12 mil habitantes y donde ya están colocados y enterrados 7,0 km de 10.1km en total. Aunque no ha sido la solución total del problema, se instalaron con la colaboración de entidades del territorio una bomba en el Negrito y una en la Planta Potabilizadora del municipio Manicaragua. Se concluyen los trabajos para la mejora del Abasto de agua a Cifuentes, que favorecerá a 12 mil habitantes y en la Conductora La Julia-Bartolomé, de la ciudad de Remedios para beneficiar más de 15000 habitantes.

Además, se ejecutaron otras acciones importantes entre ellas, la rehabilitación de (2.2km) de la Conductora Palmarito- Cerro calvo beneficiando 15 mil habitantes, en los residuales Riviera y Polipalo, beneficiando cerca de 1100 habitantes, se culminaron el montaje de 29 estaciones de bombeo con paneles solares, funcionando de ellas 20 que benefician a una población de 13 mil pobladores, se concluyó el Expreso Camacho contribuyendo al mejoramiento de las redes , la disminución de los ciclos de agua y favorece a más de 8000 pobladores. Por concepto de inversiones se han utilizado 200 millones de pesos, de un plan de 37 millones y todas las problemáticas resueltas constituyen planteamientos de más de 30 años sin solucionar.

Los servicios de salud se consolidan, con la existencia de 856 consultorios del médico de la familia, todos con médicos, aunque no se completa con enfermeras en 27, existen 62 Grupos Básicos de Trabajo (GBT), 50 (80.6%) están completos. En este año existe una tasa de 7.7 x mil nacidos vivos, con 964 nacimientos menos que el 2023 y en ambos periodos no se reportan muertes maternas, se reducen los niños con bajo peso al nacer en 93 menos. En 12 municipios de la provincia se cuenta con hogares maternos, uno en 11 municipios y dos en Santa Clara y se construye uno en Quemado de Güines. El embarazo en la adolescencia representa el 16.7% de las gestantes y disminuye respecto al 2023. La provincia tiene un 26.9% de la población mayor de 60 años, funcionan 15 hogares de ancianos y 27 casas de abuelos. Existen déficit de insumos médicos y no médicos, listas de espera quirúrgica, falta de medios diagnósticos y de climatización. Con las medidas salariales adoptadas se logra reincorporar 392 profesionales.

La educación general cuenta con 690 instituciones educativas y una matrícula de 96 mil 099 educandos, de ellas 60 son círculos infantiles, se han abierto 22 casitas infantiles, 2 de ellas en el Plan Turquino. La cobertura docente se encuentra al 93,1%, se cubre con alternativas y las medidas salariales han beneficiado a 17 697 trabajadores por un monto de 510 millones de pesos.

En el transporte se mantienen activas entre 45 y 71 rutas de ómnibus y en el no estatal se asegura el combustible para el traslado desde diferentes destinos de la provincia hacia la capital de los médicos y personal de salud de forma diaria y de lunes a viernes se refuerza con 5 camiones hacia la universidad en horarios de mayor demanda, además, se garantiza gasolina para los triciclos vinculados a la transportación de pasajeros de la ciudad de Santa Clara con un promedio de 230 equipos. Con el objetivo de mitigar la situación del transporte por el déficit de combustible emití la Instrucción #2 que enfatiza en la obligación de los transportistas estatales de recoger pasajeros. Como resultado se han retirado 161 chapas por el incumplimiento de lo indicado y se han puesto los transportes a disposición de servicios sociales. En el transporte ferroviario se mantiene el tren universitario con las tres frecuencias diarias de lunes a viernes, la transportación de cargas se cumple al 43.2%. Sólo el 29.4% de la red vial, se encuentra en buen estado afectada la reparación por el déficit de combustible y árido.

He atendido y controlado la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, emitimos la Indicación No. 27, implementando las orientaciones del Primer Ministro referente a la actualización de las Directivas Generales dirigidas a la prevención y reducción del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, hemos rendido cuenta al Consejo Provincial en 4 ocasiones y hemos asegurado las rendiciones de cuenta de los órganos inspectivos, entidades, Intendentes, Viceintendentes, realizándose hasta la fecha 330 rendiciones de cuenta, concentrándose ellas en: 31 Intendentes, 231 funcionarios administrativos y 68 en otros cargos. El tema se ha analizado en reuniones con la entidad administrativa y en el Consejo Provincial en 7 oportunidades.

La ocurrencia de hechos delictivos en general disminuye en 1082 hechos en comparación con el año anterior al reportarse al cierre de octubre 18 002. Influyen en la reducción del delito, el comportamiento descendente de los hechos contra el ganado (685 menos) y el robo en bodega (72 menos). La mayor ocurrencia se tiene en los delitos contra el ganado, la sustracción de celulares, turbinas, balas de gas, turbinas, motos y motos eléctricas. Crecen discretamente en el año los delitos de robos con violencia, las lesiones, atentados y los derivados del enfrentamiento a las ilegalidades en la vía pública. Los delitos contra el ganado concentran el 49.5% de los casos.

De 42 acciones de prevención y control, se han concluido 37, de ellas 16 auditorías, 19 Visitas de Intercambio y Asesoramiento, 1 Comprobación Especial y 1 Visita de Supervisión y Control, constatándose daños económicos por un monto ascendente a 30 123 890.01 CUP. Como resultado de las acciones anteriores, las entidades rinden cuenta ante el Comité de Prevención y Control, sobre el cumplimiento de las medidas organizativas y disciplinarias derivadas de estas, así como de los Posibles Hechos de Corrupción (PHC) y Delictivos (PHD).

Se han evaluado 9 Presuntos Hechos de Corrupción. Se controlan los planes de medidas derivados del proceso de control a la posesión de la tierra y del ganado.

Se tiene un déficit de 117 inspectores, comportándose a un 40.9% el completamiento. Ante esta dificultad se ha establecido un plan de acciones para la atención a estos funcionarios.

Por las direcciones de inspección se han efectuado hasta septiembre un total de 19 958 inspecciones, detectándose 19 175 con violaciones, para un índice de detección del 96.07%. Se detectan 20 134 violaciones y se imponen 21 338 multas.

Se elevan las sanciones accesorias, además de las multas, se han aplicado 2 112 ventas forzosas, 170 decomisos, 472 retiros de licencias para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, 160 cierres de establecimientos, y 22 601 obligaciones de hacer; han tenido lugar 7 hallazgos.

Como parte de las acciones de enfrentamiento a las violaciones de precios, se implementó el PM 289 en la provincia, a través de la Indicación No. 16, creándose los grupos temporales provincial y municipales, se capacitaron a 382 inspectores profesionales y eventuales, se estableció una identificación para los eventuales y el sistema de trabajo en base a las prioridades dadas al efecto:

Se cuenta con un promedio diario de 83.22 participantes. Se han realizado 15 792 inspecciones, promediando a 116.98 diarias. Se detectan 11 872 violaciones, por las cuales fueron impuestas 12 736 multas, con un importe de 65 millones 754 mil 650 pesos, de dichas multas, 5 225 por el Decreto 30 y por el inciso j) del artículo 12 del Decreto Ley 91, se han aplicado 880 contravenciones.

Como resultado de las acciones, se han cancelado 526 proyectos de trabajo, 350 cierres de establecimientos, han tenido lugar 1 909 ventas forzosas y 70 decomisos, 612 quejas recibidas y atendidas, 10 apercibimientos, se han enfrentado 1 610 ilegales y se han detectado 816 contravenciones por presentar problemas con las pasarelas de pago.

Las violaciones más comunes en los precios están en: alteraciones de los concertados en los municipios y los regulados por el Ministerio de Finanzas y Precios, aplicar precios abusivos y/o especulativos en productos de primera necesidad fundamentalmente, desinformación y engaño consumidor, retenciones de mercancías.

Al cierre de octubre crece la imposición de multas en general en 7188, las cobradas en 8148. Se cuantifican 6741 multas pendientes de cobro, por un monto ascendente a 27841.6MP, 906 en apremio con 4706.0 MP. El Plan integral de Enfrentamiento a las ilegalidades, cuenta con un inventario de 1 794 ilegalidades, todas de personas naturales, con un plan de erradicación de 745, resueltas 332 resueltas, lo que significa el 45 % del plan anual. Con cierre de octubre en el año se han impuesto 1697 multas.

A pesar de los resultados en el enfrentamiento, aun se tienen insatisfacciones, prevalecen las violaciones de precios, especialmente a los precios irracionales y el engaño al consumidor, así como al ejercicio ilegal que en gran medida es donde más altos se tienen los precios a la población y no aportan por la actividad que realizan. No se logra el completamiento de las estructuras de inspección y supervisión y se manifiesta como asunto no resuelto el deficiente funcionamiento de las comisiones para el enfrentamiento ante ilegalidades urbanísticas.

La dirección y control de la Política de Cuadros ha sido un aspecto que ha transversalizado todos los procesos que desarrollamos, aspecto en el que hoy no hemos logrado los resultados esperados. De los 1534 cargos de cuadros de la Administración provincial y municipal, se encuentren cubiertos 1204 para el 78%, con 330 cargos vacantes. La plantilla de cuadros de la Administración provincial se encuentra cubierta al 77% y las municipales al 87 %. De los 384 cargos Decisorios se encuentran vacantes 49; en el nivel provincia 2 (CPO y Director Patrimonio y Construcciones) y en el municipio 47 que corresponden a 15 Viceintendentes, 32 Directores municipales: 4 Desarrollo, 8 Patrimonio y Construcción, 9 Auditoría, 3 Justicia, 2 Economía y Planificación, 3 Finanzas y Precios, 1 Comercio, 1Trabajo y Seguridad Social y 1 Vivienda. De otros cargos del Perfeccionamiento se encuentran vacantes 8 Departamentos o Secciones de Información y Comunicación Social, 6 Departamentos o Secciones de Informática y Comunicaciones, 11 Jefe Sección Asesoramiento Jurídico, 5 Jefes de Grupo de Supervisión a la Inspección.

La identificación de las debilidades manifiestas en el informe en cuanto a los resultados de nuestra gestión, nos ha permitido definir los aspectos, que debemos atender con prioridad en las próximas etapas de trabajo: